VELIKE PROMENE U GRČKOJ: Radmilo dao detaljne informacije onima koji idu kolima na put i šta ih sve novo čeka kada stignu!

Mnogi turisti iz Srbije koji letuju u Grčkoj dobro znaju za Radmila. Radmilo Belić je jedan veliki čovek koji živi u Atini i svojim sunarodnicima godinama pomaže u svakoj mogućoj situaciji – i kad se pokvari auto, i kad nadolazi veliko nevreme, i kad treba dati savet za plaže.

Iako ne mora, on nesebično brine za druge i čini sve što je u njegovoj moći kako bi nama odmor u Grčkoj protekao što bolje. Radmilo je pravi primer dobrote i solidarnosti i očekivano odmah nam je izašao u susret kada smo ga zamolili da nam kaže kakva je situacija u Grčkoj na početku ove letnje sezone.

Radmilo Belić daje detaljni vodič za sve one koje zanima i gde je najpovoljnije gorivo, i kakva je situacija sa kartama za trajekt, sa mobilnim operaterima, sa ležaljkama na plažama, ali i parkiranjem.

foto: Shutterstock

Kako kaže, sezona u Grčkoj je krenula. Turisti dolaze u sve većem broju.

Ali, jun je tek pred nama, pa je pitanje kakve su sada dole temperature, pre svega za kupanje, jer to je ono što najviše zanima sve one koji bi na letovanje u Grčku u predsezoni.

Temperatura mora 20-21 stepen

- Temperatura vazduha je prijatna sa tendencijom osetnog porasta početkom juna. Temperatura mora se kreće između 20 i 21 stepen sa tendencijom porasta kako bude sve toplije - kaže Radmilo.

Za sve one koji nameravaju da krenu u Grčku, on ima važan savet. Možda izgleda banalno, ali dešava se da mnogi zaborave na tu važnu stavku.

foto: Shutterstock

- Za početak, neka svi provere svoje pasoše jer za putovanje njihov istek prilikom povratka ne sme biti kraći od tri meseca.

Zeleni i žuti karton za auto

Oni koji putuju automobilom, a idu preko Severne Makedonije, neka na vreme uzmu zeleni karton u osiguravajućoj kući gde im je automobil osiguran, podseća Radmilo.

- Za državljane Srbije nisu potrebne međunarodne vozačke dozvole. Ali, ukoliko vozite automobil čiji niste vlasnik, onda obavezno uzmite u AMSS žuti karton koji je međunarodna dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu. Naravno, to se ne odnosi ukoliko se vlasnik automobila nalazi sa vama u kolima - nastavlja Belić.

foto: Shutterstock/KonstantinChristian

Gorivo najpovoljnije u Atini i Solunu

Posebna stavka kad je u pitanju putovanje do Grčke jeste gorivo. Radmilo sada savetuje gde je najpovoljnije dopuniti rezervoar.

- Cene benzina u Grčkoj se stalno menjaju i različite su od mesta do mesta. Najpovoljnije su u Atini i Solunu, dok su najskuplje na auto-putevima i na ostrvima. Kako će se kretati nadalje, teško je prognozirati - zaključuje on.

A, ukoliko idete na ostrva automobilom, najbolje je da rezervišete karte onlajn zbog kapaciteta garaže na brodu, kaže naš sagovornik.

- U slučaju da idete na ostrva Tasos, Krf, Eginu, rezervacija nije potrebna jer su ta ostrva blizu i ima mnogo trajekta dnevno. Nema potrebe da sebi stavljate satnicu kada treba da stignete. Ukoliko nemate automobil, onda nema potrebe da vršite rezervacije, osim na dosta udaljena ostrva ako želite da imate svoju kabinu.

foto: Zorana Jevtić

Za kupovinu prepaid kartice uz sebe morate da imate pasoš

U Grčkoj postoje tri mobilna operatera – Cosmote, Vodafone i Nova, podseća Radmilo i napominje šta treba da imamo na umu kad je u pitanju mobilna telefonija u Grčkoj.

- U najvećem delu zemlje funkcioniše 5G mreža, tako da je mobilni internet izuzetno dobar, često bolji nego kućni. Naravno, to važi za one koji poseduju mobilne telefone sa opcijom korišćenja 5G mreže. Za kupovinu prepaid kartica potrebno je da sa sobom imate pasoš, jer u Grčkoj ne postoje anonimni brojevi. Takođe, u toku juna do sada su se pojavljivali letnji paketi neograničenog interneta u periodu od 30 dana. Siguran sam da će i ovog leta biti tako - objašnjava Radmilo.

foto: Profimedia

S druge strane, ako ste stigli u Grčku, a taj paket nije još krenuo, imate opciju neograničenog interneta u periodu od sedam dana po ceni od 6,5 evra, kaže Radmilo Belić.

- Na Google store mogu se skinuti aplikacije za operatera kog ste izabrali. Novina za Cosmote je da je od ove godine ta aplikacija na engleskom jeziku, što mnogima koji ne govore grčki olakšava koriščenje. Kartice možete kupiti u radnjama ovih operatera, dok za Cosmote možete koristiti i usluge Germanos prodavnica. U manjim turističkim mestima se mogu naći i na mestima gde se prodaju cigarete, a tu se kupuju i dopune.

Novina sa ležaljkama na plažama

Radmilo Belić objašnjava i kakve novine možemo da očekujemo ovog leta u Grčkoj kad su u pitanju ležaljke na plažama.

- Od ovog leta novina je da se na plažama redukuje broj suncobrana i ležaljki i povećava se prostor za one koji žele da koriste svoj mobilijar.

foto: Shutterstock

Najviše poskupeli maslinovo ulje i boravišne takse

S druge strane, ne tako prijatno iznenađenje su poskupljenja ove sezone.

- Što se tiče cena, one su veće u odnosu na prošlu godinu, kao i svuda u Evropi, a u odnosu na prošlu godinu najviše je poskupelo maslinovo ulje. Takođe su skočile cene boravišne takse, a razlika između ovogodišnjih i prošlogodišnjih ide u fond za obnovu onih delova Grčke koji su prošlog leta pretrpeli velika oštećenja u požarima i poplavama.

foto: Profimedia

Skidanje tablica zbog prekršaja sve češće

Na kraju, Radmilo ima još jedan bitan savet za sve one koji u Grčku idu svojim kolima.

- Neka posebno obrate pažnju da u automobilima ne ostavljaju stvari, a dokumente i novac nikada. Takođe, neka vode računa o parkiranju vozila, jer je kažnajvanje za parkiranje na nedozvoljenim mestima postalo sve češće, kao i skidanje tablica. Gde god mogu, neka parkiraju automobile u garažama - završava Belić.

BiznisKurir/Nova.rs

Bonus video:

05:30 KAKVA JE SITUACIJA U GRČKOJ NAKON POPLAVA?