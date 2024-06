"AMERIKANCE ČEKA PAKAO" Zabrinjavajuće reči izvršnog direktora velike kompanije - Neki u ovoj industriji su "briljantni"

Izvršni direktor američke multinacionalne finansijske kompanije "Džej Pi Morgan Čejsa" Džejmi Dajmon upozorio je na rastuće probleme u privatnom kreditiranju zbog kojih bi za Amerikance "mogao da nastane pakao u otplati kredita", prenose svetski finansijski mediji.

"Džej Pi Morgan" je izdvojila više od 10 milijardi dolara za privatne kredite i sklapala partnerstva o zajedničkom kreditiranju. Privatni krediti "teški" su 1,7 milijardi dolara, a giganti, kao što je "Apolo global menadžment", preuzimaju veće poslove.

Dejmon je izjavio da njegova firma ima udeo u mnogim ključnim privatnim kreditnim radnjama. Neki u ovoj industriji su "briljantni", dodao je, ali ne svi, a probleme na tržištu često izazivaju oni koji "nisu dobri."

foto: Shutterstock

Dejmonov oprez dolazi usred znakova da se spremaju nevolje. Bivši partner "Apola" Sačin Kajurija, koji sada vodi porodičnu kancelarijsku firmu "Ahiles menadžment", nedavno je izjavio da se stvaraju pukotine u direktnom pozajmljivanju privatnim poveriocima, jer se novac sliva u neke od najvećih fondova, uključujući "Blekrok".

foto: Shutterstock

"Video sam nekoliko ovih poslova, koje je ocenila Agencija za rejting, i moram da priznam da su me njihove ocene šokirale", rekao je Dejmon. "To podseća na hipoteke", dodao je on.

U godišnjem pismu akcionarima Dejmon je upozorio da industrija privatnih kredita još nije testirana na "lošim tržištima", koja imaju tendenciju da razotkriju "slabosti novih proizvoda".