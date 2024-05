U NJIHOVOM AVIONU SE OSEĆATE KAO CAREVI: Kupate se u šampanjcu, dok vam hranu spremaju vrhunski svetski kuvari

Nacionalne avio-kompanije pored svojih osnovnih delatnosti prevoza ljudi i robe, često uzimaju i ulogu promotera svoje matične zemlje.

Kao ambasador francuske gastronomije, vina i stila života, Air France je poznat po tome što svi putnici ove avio-kompanije, bez obzira na klasu kojom lete, besplatno dobijaju šampanjac na dugolinijskim letov ima. Osam miliona boca vina i milion boca šampanjca Air France godišnje posluži svojim putnicima, što na letu, što u svojim salonima na aerodromu Šarl de Gol.

Na visini od 10.000 metara receptori čula ukusa mogu da oslabe i za 30 odsto, pa francuski avio-prevoznik sarađuje sa kuvarima nosiocima Mišelinovih zvezdica i najboljim somelijerima na svetu, kako bi putnicima osigurao kvalitet i bogatstvo ukusa u oblacima.

foto: Profimedia

Mesto glavnog somelijera Air France-a Paola Basa, najboljeg somelijera na svetu u 2013. godini, ovog meseca nasledio je Gzavje Tuza (Xavier Thuizat), piše TUmagazin.

U pitanju je somelijer koji je nosilac najvećih priznanja u Francuskoj (Meilleur Sommelier de France 2022, Meilleur Ouvrier de France 2023) i Mišelinove titule za somelijere (Michelin Guide’s Grand Prix de la Sommellerie 2024).

Gzavje Tuza je zadužen da sastavi listu vina, šampanjaca i žestokih pića pogodnih da se serviraju na letu. U tom cilju će zajedno sa timom Air France-a organizovati degustacije „na slepo“ u najpoznatijim vinskim regijama Francuske, kao što su Šampanja, Bordo, Burgundija, dolina Rone, dolina Loare i Alzas.

foto: Shutterstock

Takođe, počev od 11. juna, Air France će svojim putnicima ponuditi i konsijerž usluge na aerodromu Šarl de Gol u Parizu, jednom od najprometnijih aerodroma u Evropi. U pitanju je usluga koja se dodatno naplaćuje, a namenjena je putnicima ekonomske, premijum ekonomske ili biznis klase, dok putnici prve klase većinu ovih pogodnosti imaju već uključenu u cenu karte.

Sada uvode i konsijerž usluge

Paket konsijerž usluga namenjenih putnicima koji na aerodrom dolaze radi leta, uključuje privatni transfer iz Pariza do aerodroma, uslugu nošenja prtljanja, prioritetno čekiranje i kretanje kroz aerodrom, pratnju do laundža i do izlaza za ukrcavanje u avion.

foto: Profimedia

Putnike u dolasku konsijerž pak dočekuje na izlasku iz aviona, obezbeđuje im prioritetno kretanje kroz aerodrom, preuzima njihov prtljag i prati ih do vozila za privatni transfer. Putnike koji su u tranzitu konsijerž, takođe, dočekuje na izlazu iz aviona, prati ih do laundža i do novog izlaza za ukrcavanje u avion. Paketi konsijerž usluga ne uključuju pristup laundžu, a mogu se platiti novcem ili nagradnim miljama.

BiznisKurir/BIZPortal