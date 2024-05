POSAO ĆE BITI GOTOV PRE ROKA: Vujović u Staroj Pazovi obišla radove na sanaciji regionalnog kolektora

Potpredsednica Vlade i ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović obišla je danas radove na sanaciji regionalnog kolektoraStara Pazova, po čijem će završetku problem stanovnika ne samo te opštine, već i gradske opštine Zemun, biti trajno rešen.

- Saniramo kolektor po hitnom postupku jer su to tražili građani Stare Pazove i gradske opštine Zemun. Problemi koji su nastali usled pucanja kolektora u Staroj Pazovi koji nije dobro funkcionisao, dolazilo je do izlivanja otpadnih voda i fekalija koje su stizale sve do Busija. Želim posebno da zahvalim izvođačima radova koji su mi rekli da će sanacija naprslog kolektora biti završena pre roka, jer je ovaj projekat važan za građane Stare Pazove i Zemuna - objasnila je Vujović.

foto: Jovana Rošul

Prema rečima potpredsednice Vujović, paralelno sa početkom radova u Staroj Pazovi, očišćen je kanal Ladovača u naselju Busije, u Zemunu.

- Zamoliću i građane da ne bacaju otpad u kanal, kako bi ostao čist što duže. Mi ćemo sa svoje strane, nastaviti da radimo na sanaciji kolektora, kako se otpadne vode ne bi izlivale u kanal u Busijama. Želim da zahvalim i predsednicima Opštine Stara Pazova Đorđu Radinoviću, kao i Gradske opštine Zemun Gavrilu Kovačeviću na inicijativi i upornosti koje su pokazali. Ministarstvo koje vodim će uvek podržati dobre projekte, koji su u najboljem interesu građana - rekla je Vujović.

Vujović je navela i da Mistarstvo ima odličnu saradnju sa opštinom Stara Pazova, gde su već realizovani projekti pošumljavanja, a u naredne četiri godine u planu su i drugi zeleni projekti.

1 / 10 Foto: Jovana Rošul

biznis.kurir.rs