JESMO LI SPREMNI ZA TREĆI TALAS ADVERTAJZINGA? Retail media u regionu je na početku avanture, a potencijali su ogromni (VIDEO)

Panel je vodio Petar Jevremović , generalni direktor digitala u WMG, a učesnici panela bili su Marko Carević, CEO sve popularnijeg Ananasa, Bojan Radlović, ispred Fortenove grupe, jednod od regionalnih lidera u retailu, kao i Mihailo Ponjavić, konsultant za onlajn poslove sa decenijama iskustva u e-commercu.

01:24 Digital Day: Petar Jevremović

“Retail media network s pravom nosi taj naziv trećeg talasa advertajzinga, nakon search-a i social-a vidimo vrtoglav rast iz godine u godinu. Amazon je taj koji je postavio standarde i pokrenuo tržište u tom smeru, ali mislim da je polako i naše tržište sazrelo da o tome razgovaramo i da pokrećemo te inicijative” - kazao je Petar Jevremović, i dodao da ćemo saradnjom medija i ritejlera dobiti ceo novi set podataka koji bi oglašavanje izdigli na sasvim novi nivo.

foto: Nenad Kostić

Istraživanja pokazuju da trenutno u EMEA regionu postoji više od 130 ritejlera koji nude mogućnost zakupa oglašavanja kroz Retail Media, a očekivanja su da će u Evropi do 2028. godine prihodi od Retail Media oglašavanja premašiti zajedničke prihode od oglašavanja kroz linearnu i kablovsku televiziju.

“Kombinacijom podataka koje imaju ritejleri u kombinaciji sa onim koji imaju mediji jesu podaci koji iz ugla targetinga i digitalnog advertajzinga definitivno mogu da pariraju velikim kompanijama kao što su Gugl ili Meta” - zaključuje Jevremović.

Bojan Radlović, Chief Digital Officer u Fortenova grupi istakao je koliki je značaj data centra koji ova kompanija koristi, i iz koga crpe informacije o loyality korisnicima na osnovu kojih planiraju razvoj.

foto: Nenad Kostić

“Tu mi zapravo znamo kako napraviti asortiman za neku radnju, koji je profil kupaca u kom delu grada, i naslonjeni na te podatke pravimo nove stvari. Dakle, jedna od najvećih novih stvari je personalizacija. Personalizacija u principu ide tačno u smeru u kojem će se s jedne strane poklopiti ono što mi radimo za našeg kupca ili našeg člana loyality programa, a s druge strane radimo za naše dobavljače” - kaže on.

“Znači, ja kao kupac ne želim više čitati kroz katalog, ne želim više da me bombarduješ sa svim stvarima, želim da znaš što ja želim i da mi anticipiraš to i daš mi to što ja želim, da mi je jednostavno, da mi je lagano, da imam fokus na tome.. I dobavljač želi da zna ko je ta osoba i da budu na istoj sponi. Tako da u principu i retail medija i naši alati koji mi prodajemo, koji rade “shopper insight" za dobavljače, nedobavljače, radiće u tom smeru - kaže on i dodaje da oni zapravo spajaju “ono što kupac želi” sa onim razumevanjem šta želi dobavljač, i da se to spaja u data centru” kazao je Radlović na Digital Day konferenciji.

Marko Carević, CEO Ananas e-commerca na Digital Day-u ispričao je iskustva ove rastuće e-trgovine, objasnivši da je pristup kompanije često bio da sa trgovcima rade 1 na 1, kako bi ih edukovali o mogućnostima retail medije i koliko može da pospeši prodaju i otvori novi kanal za marketing novac.

foto: Nenad Kostić

"Mi smo od samog starta definisali advertajzing technology, odnosno retail media kao jedan od naših pet core biznisa tako da definitivno to je prosto prirodno i zbog količine podataka i zbog količine podataka koji se ostvaruju na našoj platformi i zbog broja trgovaca koji su prisutni. Preko Ananasa se prodaje sve, mi imamo preko pola miliona proizvoda i jednostavno taj obim i ta različitost svega što nudimo nam omogućava da uspemo da mnogo obogatimo profil klijenta i da znamo na vreme da prepoznamo potrebu i da ponudimo pravu stvar i za klijenta koji je onda srećan a takođe i za trgovca koji dobija više prodaje po nižoj ceni" - kazao je on.

Govoreći o uspehu Ananasa, on se osvrnuo na dva aspekta. Jedan je, kaže, što je ovo bio najkompleksniji i najhrabriji pokušaj, u odnosu na ostale e-commerce. Naravno, istakao je i to da iza njega stoji velika korporacija poput Delte, kao i da je od početka zamišljeno da Ananas bude ekosistem, a ne deo ekosistema.

“Naš ekosistem je market place u sredini, retail oko njega, i fullfilment usluge oko njih. Imamo svoj magacin, svoju kurirsku službu, ceo softver je u našem vlasništvu, finansijke tehnologije, advertajzing tehnologije. Drugi aspekt uspeha je naš moto “teško, a jako!”, mi se ne pravimo da sve znamo i od starta smo učili i sve brže učimo” - zaključio je on na panelu.

foto: Nenad Kostić

Mihailo Ponjavić istakao je da mu je drago što se održava ovaj panel jer je to pokazatelj da ovo tržište konačno realizuje jak, prilično veliki i dolazeći trend, kao i da je većina retailera smatrala da je trade marketing dovoljan.

"Trade marketing je priča za sebe, ovde govorimo o povećanju konverzija kroz online asete" - objasnio je on.

"Prilike su ogromne zato što nismo ni počeli, nalazimo se na početku ove avanture. U istom trenutku dolazi do izazova, gašenja kolačića treće strane samim tim možemo da iskoristimo ovaj momentum i kao tržište da se malo ekonomski u smislu investicija u digitalni marketing izdignemo, a s druge strane i ritejleri da krenu da monetizuju svoje podatke o potrošačima koji mislim da su zlata vredni" - zaključio je Ponjavić.

Digital day održan je tradicionalno u organizaciji IAB Srbija.