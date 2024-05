OD SUTRA ONI IMAJU PRIORITETAN PRELAZAK PREKO GRANICE: Ponovo im odobrili ovu mogućnost - zloupotreba se OŠTRO KAŽNJAVA!

Hladnjače koje prevoze lako kvarljivu robu od ponoći opet imaju prednost prilikom prelaska granice, nakon odluke Uprave carina Srbije da ponovo omogući prioritetni prelazak granice za teretna motorna vozila koja prevoze sveže i rashlađeno voće, povrće, meso, pečurke i cveće.

Iz Uprave carina Srbije su naveli da su, „nakon razmatranja i usaglašavanja stavova sa poslovnom zajednicom, odlučili da se od danas ponovo omogući prioritetni prelazak granice za teretna motorna vozila koja prevoze sveže i rashlađeno voće, povrće, meso, pečurke i cveće.“

foto: Shutterstock

Stručnjaci su ranije upozorili da bi odluka o ukidanju ovog prava kamionima koji prevoze osetljivu robu mogla da utiče na smanjenje izvoza iz Srbije, što bi osim gubitaka za proizvođače i privredu, značilo i gubitke za budžet, podseća Beta.

Uprava carina je prethodno, 25. aprila, donela internu odluku da se prelazak granice uz prioritet privremeno potpuno obustavi, zbog tvrdnji pojedinih prevoznika da se status prioritetnog prelaska granice zloupotrebljava i da se van sezone svežeg voća i povrća u hladnjačama prevozi razna druga roba uz korišćenje povlašćenog statusa, kao i da se obilazi kolona, iako za to nema osnova.

foto: Carina Srbije

Odlučeno je da ova mera bude na snazi do konačnog dogovora sa prevoznicima o tome na koji način da se uredi ova oblast.

Uprava carina je tada, zajedno sa predstavnicima drugih državnih organa na granici i Privrednom komorom Srbije, pozvala udruženja prevoznika da do kraja nedelje dostave svoje predloge o modalitetima prioritetnog prelaska granice za one koji transportuju lako kvarljivu robu, kako bi to pitanje moglo zajednički da se razmotri i u najkraćem roku uredi.

kurir.rs/biznis.rs