U KOMŠILUKU SE JOŠ JEDAN PROIZVOD POVLAČI IZ MARKETA: U sebi sadrži plastiku, građani upozoreni da se pripaze

Poslednjih dana se sve više priča o jednokratnim plastičnim mlinovima za krupnu so. Čini se da oni, osim soli, u hranu melju i plastiku.

Sve više prodavnica iz prodaje povlači ovakve mlinove za so, a dok je za neke mlinove određenih robnih marki hrvatski Državni inspektorat naredio povlačenje iz prodaje, problem bi mogao da bude u baš svim jednokratnim plastičnim mlinovima za krupnu so koji su trenutno u prodaji, piše Indeks.

Naime, do problema dolazi jer su jednokratni mlinovi s plastičnim mehanizmima neprikladni za krupnu morsku so, koja je jako tvrda pa lako dolazi do lomljenja mehanizama.

foto: Shutterstock

Osim toga, već je nekoliko mlinova povučeno iz prodaje - počevši od Nadalininog mlinca morske soli od 100 grama, a potom i mlinove krupne morske soli kompanije Kotanji kao i Podravke, sve zbog prisustva stranog tela, odnosno komada plastike.

Pre nekoliko dana, na stranici Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, osvanula su još dva opoziva proizvoda, a reč je o plastičnim mlinovima morske soli marke K Classic od 110 g kao i marke SPICE CHEF od 90 g.

Za oba proizvoda piše da je u njima moguće prisustvo stranog tela.

- Uobičajenom i predviđenom upotrebom ambalaže u hrani može nastati strano telo - plastika - piše u obaveštenju.

(Kurir.rs/Index.hr)