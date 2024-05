BANKROTIRAO JEDAN OD NAJVEĆIH GRADOVA BRITANIJE: Neočekivano doživeli potpuni kolaps, veliki finansijski problemi ih DOKUSURILI!

Američki novinar Džulijan Ralf je 1890. godine otputovao iz Njujorka u Birmingem, tadašnji industrijski centar u centralnom delu Engleske. Nazvao ga je gradom kojim se najbolje upravlja na svetu.

Ralf je na 12 stranica časopisa Harper's Magazine pohvalio gradsko veće što je omogućilo građanima besplatne posete muzejima, umetničkim galerijama i bibliotekama, što je omogućilo bazene i turska kupatila, što su ulice neuobičajeno čiste, što postoji vodosnabdevanje i gasne lampe kako bi ulice bile dobro osvetljene.

Oni koji posete Birmingem 2024. godine zateći će potpuno drugačiji grad.

foto: EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

Naime, gradsko veće razmatra prodaju svojih umetničkih galerija i planira da zatvori 25 biblioteka. Besplatni bazeni su već odavno stvar prošlosti. Smeće i otpad će se odvoziti svake dve nedelje. Vodosnabdevanje i snabdevanje gasom su nacionalizovani, pa su ponovo privatizovani.

Kako je objavio CNN, gradske vlasti su, u očajničkom pokušaju da smanje troškove, prigušile i uličnu rasvetu, prenosi Capital.

Birmingem je, kao drugi po veličini britanski grad, bankrotirao u septembru prošle godine. U nemogućnosti da se izbalansira budžet, doneta je odluka o bankrotu. Kako bi bio finansijski održiv, redukovaće se javne usluge i povećati porezi. Porezi će biti veći za više od milion ljudi.

Većina problema u gradu, u čijem veću većinu ima Laburistička stranka koja je opozicija na nacionalnom nivou, posledica je odluka samih vlasti. Među tim odlukama je uspostavljanje gradskog IT sistema, čime je nastao dug od milijardu funti.

foto: Profimedia

Međutim, postoje i problemi koje su drugi uzrokovali. Naime, centralna vlast, koju čini Konzervativna stranka, redukovala je finansiranje Birmingema za još milijardu funti. Smanjeno finansiranje je deo programa štednje uspostavljenog 2010. zbog recesije.

S druge strane je, u navedenom periodu, povećana potražnja za gradskim uslugama, što je za posledicu imalo i rast troškova. Tako se gradsko veće našlo u “raljama propasti”.

Birmingem je prvi koji je bankrotirao, ali njegova sudbina čeka još mnoge britanske gradove. To je slučaj i s gradovima za koje se smatra da se njima najbolje upravlja. Samo su dva gradska veća od 1988. do 2018. proglasila bankrot. To je od 2018. do danas učinilo osam gradskih veća.

foto: Thinkstock

Izgledno je da će jedno od deset gradskih veća ove godine proglasiti bankrot. Za polovinu njih se očekuje da će to učiniti u narednih pet godina.

Pred Britancima su lokalni i parlamentarni izbori na kojima je izgledan težak poraz konzervativaca. Nova vlast će biti suočena sa sumornom stvarnošću u kojoj postoji opasnost da veliki broj gradova bankrotira, piše CNN.

kurir.rs/B92

Bonus video:

01:16 DA LI BANKROT TRI AMERIČKE BANKE MOŽE DA SE ODRAZI NA NAS?! Stručnjaci upozoravaju: Švajcarska je već osetila stromglave posledice