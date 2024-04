MINISTAR MALI NA KURIR TELEVIZIJI: Prosečna plata 2027. - 1.400 evra! Bolji smo od mnogih razvijenih zemalja SRBIJA SE PROMENILA

Ministar finansija Siniša Mali je, gostujući na Kurir televiziji, sumirao utiske iz Vašingtona, gde je boravio u trodnevnoj poseti. Predvodio je srpsku delegaciju na prolećnom zasedanju MMF i Grupacije Svetske banke, a imao je i mnoge druge važne sastanke.

Ministar Mali je iz Vašingtona poneo sjajne utiske, jer je Srbija na jednoj od najvažnijih svetskih ekonomskih konferencija dobila niz pohvala. Takođe, produžen je aranžman sa MMF-om na još dve godine.

"Najpre, radi se o najvažnijem ekonomskom događaju na svetu - godišnji sastanak dve najvažnije finansijske institucije. Tema je ekonomija. Mi smo ova tri dana iskoristili da se vidimo sa svim čelnicima, investitorima, kreditnim rejting agencijama", počeo je ministar Mali.

Kako navodi, u Vašingtonu je akcenat bio na tri tačke:

"Prva je da je svetska ekonomija izbegla globalnu recesiju, ali su stope u opadanju. Druga je da su različite zemlje na različite načine reagovale na krize. Treća je da u srednjem roku postoje globalni rizici. Pitanje je bilo kako se Srbija snašla. Pokazali smo da je Srbija bolja od mnogih razvijenih zemalja. Verovali ili ne, u februaru je BDP zabeležio rast 5,9 odsto".

"Kada pogledate strukturu rasta naše ekonomija, rastu nam sve grane, a to je najvažnije. Naša ekonomija se zasniva na dva najvažnija faktora - investicije i izvoz".

"Izvoz nam je prošle godine bio 41 milijardu evra, a pre samo 11, 12 godina bio je 11 milijardi".

"To su svi primetili - jedna mala Srbija raste".

"Za naše javne finansije i dalji razvoj, ključna stvar je investicioni rejting. Od tri najveće investicione rejting agencije, ja sam imao sastanak sa dve. 2019. godine smo bili na korak od investicionog rejtinga, a onda je nažalost usledila korona. 2021. godine ponovo smo bili na korak, pa se desilo sukob u Ukrajini. Sada smo treći put u toj pozijici. Kada vam neko gleda zdravlje organizma, to najbolje rade, osim MMF i Svetske banke, te tri kreditne agencije. Kada neko hoće da investira, prvo proveri investicioni rejting. Naš je na pola koraka od investicionog. Hoćemo da uđemo u grupu najrazvijenih ekonomija. To bi bilo prvi put u istoriji".

"Da li je sve idealno? Nije. Na sastanku sa direktorkom MMF-a Kristalinom Georgijevom pričali smo o nastavku našeg razvoja. To želimo da nastavimo sa MMF-om. To je poruka svima - Srbija je jaka i čvrsta. Znamo šta želimo u budućnosti, a to je Srbija 20-27".

"Kristalina Georgijeva imala je interesantno predavanje oko javnog duga. Srbija je, uprkos pomoći koje smo davali građanima, od devet milijardi evra, naš udeo javnog duga u BDP-u je 47,6 odsto. Prosek svetske ekonomije je 93 odsto. A jedna Srbija 47"!

"Tačno je da uzimamo kredite, ali ulažemo u puteve, pruge... Ne ulažemo u potrošnju kao prethodna vlast. Vidite da vodimo računa o svakom dinaru".

"Imamo rekordno malu stopu nezaposlenosti - 9.1 odsto, a 2012. je bila 25,9. Imamo i rekordnu stopu zaposlenosti - 57 odsto".

"Moje najveće obećanje, o čemu sam govorio i u Vašingtonu - 1.400 evra prosečna plata 2027. godine, prosečna penzija 650 evra, minimalna zarada 650 evra"...

"Kristalina Georgijeva je pohvalila ekonomski uspeh Srbije, što je uspeh ne samo moj, već svih građana Srbije".

"Srbija trpi pristike zbog glasanja u Savetu Evrope, u regionu, oko Kosova... Uprkos svemu, Srbija je ekonomski stabilna".

"Osnova programa sa MMF su ti takozvani baferi - koliko prostora imate da reagujete ako dođe do nepredviđene situacije. Upravo ta neizvesnost postala je normalna. Ne znate da li će biti nove pandemije, sukoba"...

"Podsetiću, mi smo 2020. bili prva zemlja u kontentalnom delu Evrope koja je obezbedila sve četiri vakcine i to besplatno. Pokazali smo da smo odgovorni prema građanima Srbije".

"Pričali su da ćemo se smrznuti tokom zime usled globalne krize. Nismo se smrzli. Nabavali smo ugalj i sve što je trebalo".

"Prvi put u istoriji država pomaže i privatni sektor".

"Ne dao Bog da sutra treba da se reaguje, da treba da se kupe neki lekovi, imamo neizmerno dobar bafer".

"U Srbiji imate bafere, imate rast, imate direktne strane investicije - prošle godine 4,5 milijardi evra, pretprošle 4,4 milijardi... Zato smo i dobili pohvale od Kristaline Georgijeve. Srbija se promenila".

"Kada smo prvi put pitali za sastanak sa Kristalinom, rekli su nam da će teško doći do toga. Ali jedna Srbija je uspela da se sastane sa njom. Do kraja godine ćemo potpisati još jedan sporazum sa MMF-om. Nama nisu potrebni novci od MMF, već saradnja, da nastavimo reforme".

"Smeju se meni i Vučiću kada govorimo o letećim taksijima. Imaćemo ih 2027. godine, tu se radi o simbolu, da pokažemo Srbiju kao zemlju novih tehnologija. Zato želimo da iskoristimo EKSPO. Želim da zamolim građane Srbije da nastavimo da budemo marljivi da ostvarimo ciljeve koje smo zacrtali. Ako uradimo 80-90 odsto od plana Srbija 20-27, dostići ćemo 100 milijardi".

Upitan šta investitore najviše zanima kod nas, Mali je rekao:

"Najveći izazov svake zemlje je kako naći izvore rasta. Mi smo kroz Srbija 20-27 i EKSPO jasno definisali kako će Srbija rasti. Za investitore je to najvažnije, da vide stabilnost i perspektivu. Zato nam je važan kreditini rejting. Mislim da ćemo ove ili najverovatnije sledeće godine dobiti i te pečate na papiru. Ja jesam optimisti, ali umereni, jer pritisci na Srbiju nikad nisu bili ovako veliki".

"Srbija će pobediti! Srbija pobeđuje! To je moja poruka".

O sve jačim pritiscima, Mali kaže:

"Kome je u interesu jaka Srbija? Politika predsednika Vučića je 'Otvoreni Balkan', da ceo region ide napred. Razlika, osim u stanju ekonomije, je i u liderstvu. Imamo plan i viziju, neki drugi nemaju. Nemaju šta da predlože građanima i onda se okreću prošlosti i uvek im je Srbija kriva. To je potpuna razlika u konceptu. Mi gledamo građanina, kako da obezbedimo kanalizaciju, pijaću vodu, puteve... A oni, kad ne znaju šta će, udri po Srbiji. Borićemo se i izborićemo se za interese Srbije. Nije slučajno što smo pre 10-ak godina bili na začelju po platama u regionu, sada smo prvi, za koju godinu bićemo ubedljivo prvi".

Osvrćući se na predstojeće izbore, ministar Mali kaže:

"Ne želim da trošim vreme na ljude iz opozicije. Neka građani sami odluče. Hteli su prošle godine izbore i to odmah. I dobili su ih. Čim su ih izgubili, iako su zapisnici potpisani, počeli su da pričaju o nekakvoj krađi. A kakva im je kampanja? To je kampanja mržnje prema predsedniku Vučiću i njegovoj porodici. Da li iko zna njihov plan? Šta su konkretno ponudili građanima Srbije? I sad hoće-neće na izbore. Vučić se u Generalnoj skupštini UN bori za interese Srbije. Ana Brnabić u Skupštini radi na preporukama ODHIR-a. A šta vi imate da ponudite? Bili ste na vlasti. Da li je bilo perspektive? Nije. Na kraju krajeva, posvetio sam im vreme, a nisam hteo. Građani vide da dok se Vučić bavi važnim stvarima, ovi majstori se bave da li će izbori biti drugog ili petog, u septembru ili oktobru. To je njihov problem. Neću time da se bavim, hoću da se bavim Srbijom 20-27 i EKSPOM".

Govoreći o dinaru na KiM, ministar Mali je rekao:

"Naš stav je jasan - Srbija je uvek spremna za kompromis. Mi posle 11 godina nismo dobili ZSO. To dovoljno govori šta je Srbija uradili, a šta su drugi. Naša politika je politika mira i stabilnosti. Za nas je to najvažnije. Nažalost, imate situaciju da vas i mali i veliki vuku dole. Zato je moja poruka građanima da još više radimo i budemo još jači", zaključio je ministar Mali.

