INVESTITORI IMAJU POVERENJE U SRPSKU EKONOMIJU: Ministar Mali o poseti Vašingtonu i KLJUČNIM SASTANCIMA

Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali sastao se danas u Vašingtonu sa predstavnicima najvećih američkih i međunarodnih kompanija i investicionih fondova, kao i sa predstavnicima rejting agencije "Moody΄s“ i Svetske banke.

Ministar je istakao da je reč o vrlo produktivnom radnom danu, gde je stekao uverenje da i međunarodne finansijske institucije i investitori imaju veliko poverenje u srpsku ekonomiju i njen potencijal za dalji rast u budućnosti.

- Hoću da podelim sa građanima Srbije informaciju da nikada veći interes investitora nije bio za Srbiju, nego što je to slučaj danas. To je moj posao, već šest godina ga radim i mislim da možemo da budemo zadovoljni. Svakodnevno razgovaram sa investitorima ali ovoliku zainteresovanost da se dođe u Srbiju i investira, nikada nisam video - rekao je Mali.

foto: Ministarstvo finansija Republike Srbije

On je dodao da postoji velika želja američkih investitora za ulaganjima, da se pomogne Srbiji na takav način i pokaže poverenje u našu zemlju.

- To je samo pokazatelj odgovorne ekonomske politike koju sprovodimo godinama unazad. I to ne kaže ni Siniša Mali, ni Aleksandar Vučić, to kažu Međunarodni monetarni fond i Svetska banka, kao i svi ovi investitori sa kojima smo se videli, a bilo ih je preko 20. Oni su imali precizna pitanja šta smo u Srbiji uradili i šta planiramo da uradimo kada je reč o privlačenju ulaganja i dolasku stranih direktnih investitora, oko otvaranja novih tržišta kao što smo otvorili Kinu, sa potpisivanjem Sporazuma o slobodnoj trgovini - precizirao je ministar.

Građanima želi da poruči da su to sve faktori koji direktno utiču na njihov život i povećanje standarda.

- Sve ovo o čemu pričam nam omogućava podizanje plata, penzija, otvaranje novih fabrika. Svega što našoj deci daje opravdane razloge da se vrate u Srbiju, a da oni koji nisu otišli ostanu ovde i svoju budućnost nađu u našoj zemlji - rekao je Mali.

Pored sastanka sa investitorima, ministar je imao i razgovore sa predstavnicima agencije za ocenu kreditnog rejtinga Moody’s. Ovaj sastanak je usledio nakon jučerašnjeg sastanka sa rejting agencijom „S&P“.

- Postoji precizan plan šta treba da uradimo kako bi Srbija došla već ove godine do investicionog rejtinga. Kod ove agencije smo na dva koraka ispod tog rejtinga, tako da to već sledeće godine možemo da dostignemo. Ako to uspemo, da dve od tri najveće kažu da je Srbija zemlja sa investicionim rejtingom, to će biti potpuno nova igra za našu zemlju. Nešto novo nam otvara ovaj put, da Srbija, konačno, posle 2012. godine, kada je bila na ivici bankrota, uđe u grupu najrazvijenijih, zdravih ekonomija sveta“, naglasio je Mali.

Podvukao je da tu nema više nekih površnih priča, da je ovako ili onako u našoj zemlji.

foto: Ministarstvo finansija Republike Srbije

On je imao i sastanak sa potpredsednicom Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Antonelom Basani na kome je predstavio ekonomske rezultate Srbije i mogućnosti za ulaganje u našu zemlju.

Predstavnici ove međunarodne finansijske institucije tom prilikom su ocenili da je naša zemlja na pravom putu razvoja i istakli spremnost da nas na tom putu ova ugledna svetska finansijska institucija i dalje prati, kao što je to bio slučaj do sada.

- Za Svetsku banku mi smo kao zemlja jedan od najvećih partnera sa 4,6 milijardi evra aktivnih projekata u oblastima kao što su energetika i tržište kapitala, poljoprivreda, kultura i obrazovanje. Pomoć je, zaista, velika. To je još jedna međunarodna finansijska institucija čiji nam kredibilitet znači i kada kaže Svetska banka Srbija će rasti 3,5 odsto ove godine, kada kaže MMF Srbija će rasti sledeće godine 4,5 odsto onda je tu reč o kredibilnim ocenama i objektivnim kriterijumima - istakao je ministar.

On je sumirao na kraju da su dve najveće svetske finansijske institucije sagledale ekonomske perfomanse Srbije i rekle da je naša zemlja i ekonomija zdrava u globano teškim okolnostima, uslovima koji se menjaju gotovo svakog dana.

- Naša ekonomija se pokazala da je otpornija, da je jača, sposobnija da se nosi sa tim izazovima, mnogo bolje i više nego mnoge razvijenije i veće zemlje od nas i za to smo dobili sve pohvale - zaključio je Mali.