MINISTAR MALI NA SASTANKU ČELNICIMA MMF: "Srbija od MMF dobila podršku za sve što je do sada uradila"(FOTO)

Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali sastao se danas u Vašingtonu sa zamenikom direktora Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Bo Lijem i direktorom Departmana za Evropu MMF-a Alfredom Kamerom, koji su podržali sve što je Srbija do sada uradila i istakli da je svetska ekonomija uspela da izbegne recesiju, što je dobra vest i za građane Srbije. Sastanku je prisustvovala i guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković.

„Imali smo veoma konstruktivne i važne sastanke sa najvišim zvaničnicima MMF-a, zamenikom direktora MMF-a Bo Lijem i direktorom Departmana za Evropu Alfredom Kamerom. Vrlo konstruktivni sastanci na kojima je Srbija dobila veliku podršku za sve ono što je uradila u prethodnom periodu, za naše napore, da razvijamo našu ekonomiju“, rekao je Mali.

On je naglasio da su tri važne teme bile na stolu sa zamenikom direktora MMF-a Bo Lijem, koje želi da podeli sa građanima Srbije.

„Prva je da je svetska ekonomija usporila svoj rast, ali da je izbegnuta puna recesija. To je za nas veoma važno. Srbija raste brže nego ostale zemlje, a značajno je i to i da ostale države rastu i da ne bude recesije u tim zemljama. To je glavni zaključak MMF-a“, rekao je Mali.

foto: Ministarstvo Finansija

Dodao je da je drugi zaključak sa tog sastanka da je kriza pokazala da neke države znaju da reaguju na nju, a neke ne, a da se Srbija svrstala u red onih koje su imale dobru reakciju, čak i u odnosu na razvijenije i bogatije zemlje u svetu.

Kao treće, postoji veliki broj izazova, koji je u srednjem roku pred nama, Evropom i celim svetom.

foto: Ministarstvo Finansija

„Moramo da budemo veoma pažljivi i vodimo računa o svakom dinaru, ali sa druge strane je naša strategija ulaganja u infrastrukturu, izgradnju puteva, ulaganje u naše zdravstvo, tehnološke parkove, jedina strategija koja na dugi rok može da doprinese daljem privrednom rastu i rastu BDP-a i da doprinese stabilnosti koja je neophodna za povećanje plata i penzija i bolji standard građana“, zaključio je potpredsednik Vlade.

Siniša Mali se prethodno tokom današnjeg dana sastao sa predstavnicima zemalja članica Konstituence MMF-a i Svetske banke i tom prilikom poručio da srpska ekonomija raste uprkos izazovima.