UMESTO 6 SATI, DO NIŠA ĆEMO STIZATI ZA SAMO 100 MINUTA! Vozovi će juriti 200 na sat, a uskoro se završava i brza pruga do Subotice

Nenad Stanisavljević iz „Infrastrukture železnica Srbije“ najavio je da bi brza pruga od Beograda do Subotice mogla da bude puštena u saobraćaj u decembru.

Kada je reč o izgradnji brze pruge od Beograda do Niša, Stanisavljević je u razgovoru za RTS rekao da će se ova relacija prelaziti za svega 100 minuta, umesto sadašnjih šest sati.

Do kraja godine će biti završena brza pruga od Novog Sada do Subotice – to je deo projekta brze pruge od Beograda do Budimpešte. Biće dugačka 108 kilometara, a ukupna ugovorena vrednost radova je 1,16 milijardi dolara.

foto: Shutterstock

- Radovi na izgradnji brze pruge su sve intenzivniji, kako bi se dostigao taj rok i bila puštena brza pruga od Novog Sada do Subotice do kraja godine. Trenutno je u toku faza ispitivanja kontaktne mreže na deonici od Novog Sada do Vrbasa, na toj deonici je i puštena struja visokog napona od 25.000 volti radi svih ispitivanja, merenja, svega ono što je u ovoj fazi neophodno. I zato i ovim putem upozoravamo i apelujemo da se zoni gradilišta ne prilazi - rekao je Stanisavljević za RTS.

Prvobitni rok za izgradnju pruge Subotice-Novi Sad bio je avgust sledeće godine, pa je uz insistiranje naših ljudi pomeren do kraja ove godine.

foto: Kurir/B.Đ.

To znači da će se već do kraja 2024. od Novog Sada do Subotice putovati četrdesetak minuta, a ukupno od Beograda do Subotice brzinom od 200 kilometara na sat.

Kada je reč o izgradnji brze pruge od Beograda do Niša, Stanisavljević ističe da će se na 50 odsto deonice voz kretati brzinom od 200 kilometara na sat.

- Po redu vožnje, voz sada od Beograda do Niša putuje nekih pet i po do šest sati. Tom brzinom voz ne može da bude konkurentan i zato i nema onoliko putnika koliko železnica zaista zaslužuje. Kada ovaj projekat u narednih nekoliko godina bude završen, putovaće se 100 minuta - istakao je Stanisavljević.

kurir.rs/biznis.rs