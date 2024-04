NOVA PODZEMNA GARAŽA U CENTRU BEOGRADA BROJAĆE GOTOVO 300 PARKING MESTA: Počinje postavljanje šipova, a imaće i arheološki kutak!

Taman kada su građani posmislili da od podzemne garaže u centru prestonice neće biti ništa, otklonjene su sve sumnje. Iako je ogromna rupa koja je mesecima postojala tik uz zgradu Skupštine Srbije zatrpana, nadležni otkrivaju da upravo taj potez označava početak radova. Naime, napravljeno je postolje na kome će se postaviti mašina za pobijanje šipova.

Izgradnjom nove javne podzemne garaže u Vlajkovićevoj ulici, Beograd će dobiti čak 284 nova parking mesta, ali i park, koji će biti u potpunosti uređen, a obuhvatiće i izložbeni prostor. Projekat se prostire na 10.000 kvadratnih metara, a njegov kapacitet obuhvata zbir uličnih parking mesta na potezu Vlajkovićeva ulica, Кosovska, Majke Jevrosime, Кondina i Palmotićeva.

U pripremnoj fazi projekta garaže, koja broji četiri nivoa, a čija izgradnja je planirana za ovu godinu, Grad Beograd je u saradnji sa Gradskom opštinom Stari grad dve godine, dok su početku gradnje prethodili konzervatorski radovi stručnog tima Muzeja grada Beograda na arheološkom lokalitetu koji je poznat od ranije.

Najava radova objavljena je još u martu 2024. godine, i tom prilikom je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić stavio do znanja da neće doći do prevelikih odstupanja od najavljenih termina. Takođe, ispoštovano je i sve što je u vezi sa arheološkim delom.

Posebno je stavio akcenat na izgradnju novih parking mesta, budući da je svestan da to predstavlja problem svakog velikog grada i urbane sredine, kao i da je za sve vreme dok je on na poziciji čela grada urađeno čak 2.600 novih parking mesta.

Izgradnja podzemne garaže u Vlajkovićevoj poverena je u okviru javno-privatnog partnerstva kineskoj kompaniji „Šandong Hajspid” koja finansira i izvodi radove, a koja je u našoj zemlji stekla kredibilitet i poverenje radeći na brojnim projektima i poštujući pravila zaštite životne sredine.

Važno je istaći i da je zgradnja u Vlajkovićevoj otvorila brojne mogućnosti za nova arheološka istraživanja, a isto tako obuhvata i blisku saradnju sa Muzejom grada Beograda, imajući u vidu da ova površina predstavlja deo arheološkog nalazišta poznatog kao Antički Singidunum, na kom se nalaze ostaci iz vremena 3. i 4. veka.

NAJVAŽNIJI OSTACI PRENETI U MUZEJ GRADA - Sama lokacija na kojoj se gradi garaža u prošlosti je više puta bila “kontaminirana”, još od pljačkaša grobnica u kasnoantičkom periodu, pa tokom osmanske okupacije srednjevekovne Srbije, kada su tu zidani sakralni objekti od antičkog materijala zatečenog na lokaciji, i sve do 20. veka kada je na tom prostoru bio sazidan čitav niz prizemnih zgrada sa podrumima. To sve govori da je bilo brojnih “uranjanja” u više slojeve tla i sve što je tada izašlo na svetlost dana, pred svim tim neimarima u rasponu od dva milenijuma, do sada je netragom nestalo - otkriva Gajić.

Branimir Gajić, autor knjige „Nepoznati Beograd (Kroz objektiv Riste Marjanović) 1936-1946.” naglašava da ono što je otkriveno tokom prvih radova za ovu garažu, kada su nađeni predmeti iz 20. veka i antički nalazi male istorijske i kulturne vrednosti.

- Najvažniji otkriveni ostatak - deo rimskog vodovoda – prenet je sa lokacije u Muzej grada Beograda, i time sačuvan. To što je do sada iskopano, ne bi nam bilo poznato da nema radova za garažu. Lično, radujem se narednim iskopavanjima, bilo to za druge garaže ili metro tunele, jer verujem da će tako sigurno na svetlost dana izaći još nešto važno i zanimljivo - zaključuje Gajić.

Marko Stojčić, gradski urbanista ističe da su radovi počeli pre nekoliko dana, a prethodili su im arheološki radovi koji su potrajali, ali su bili preduslov za okončanje ovog posla.

- Garaža će biti gotova najkasnije do kraja naredne godine. Vratićemo i park koji je tu godinama postojao, biće tematski park, posvećen periodu Singidunuma i Beogradu iz rimskog perioda. U planu je i otvaranje muzeja na otvorenom. Trenutno je sve zatrpano kako bi se napravilo postolje za mašinu za postavljanje šipova - kaže on.

Dodaje i da garaža ima za cilj da reši problem parkiranja u strogom centru grada, koji već godinama postoji.

Prilikom iskopavanja Vlajkovićeve ulice, pronađeni su ostaci rimskog vodovoda, kao i 16 rimskih grobnica i četiri kamena sarkofaga.

Kako navodi direktorka Muzeja grada Beograda, nakon završetka garaže i postavljanja parka i artefakata u okvir pomenutog parka, koji će biti urađen na gornjoj koti garaže, svi posetioci će dobiti mogućnost da vide iskopane predmete i uživaju u njima.

