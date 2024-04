"VEĆ SE 2.200 LJUDI PRIJAVILO DA DOĐU DA RADE U SRBIJI" Vučić: Imaćemo problema s radnom snagom, javne finansije u odličnom stanju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obraćanja javnosti istakao je da situacija na istočnom frontu može biti samo lošija iako bi on voleo da kaže da se rat završava, jer zna da će plate skočiti u nebesa.

Vučić je rekao da smo već ekonomski oštećeni zbog velikog svetskog sukoba, i da je naša stopa rasta niža nego što je bila.

- Svakako je bolje nego u nekim drugim zemljama. Velika je vest ovo oko poboljšanja kreditnog rejtinga kod Standard end Pura, to je sjajna vest za investitore iz celog sveta. Naše javne finansije su u odličnom stanju, javni dug će biti 51 odsto do kraja godine. A kada sam postao premijer bio je 78 odsto BDP. Pa su me svi napadali što sam smanjivao penzije, i moji roditelji. Sada imaju mnogo veće penzije nego što su imali - istakao je predsednik Vučić.

foto: Printscreen/Informer

Kako je Vučić dodao, javne finansije su u dobrom stanju, stopa investicija je dobra, ali ćemo imati problem sa radnom snagom.

- Dobro je što smo uradili identifikacione kartice za Otvoreni Balkan. Evo ekskluzivne vesti, 2.200 ljudi se prijavilo, najviše iz Severne Makedonije, da dođu da rade u Srbiji. Imaćemo problem sa populističkim pokretima, koji će prvo tražiti da se ne radi nedeljom, pa da se ne radi petkom, pa da se radi 30 sati nedeljno, i tako dalje. Mi ćemo imati i probleme populacione prilike, iako je kod nas loša, ali manje loša situacija nego kod svih ostalih. Za nas je veliki problem što postoji deo ljudi koji ne prihvata povratnike iz inostranstva - istakao je on.

foto: Printscreen/Informer

Vučić je na pitanje zašto prvo Ekspo, a onda kanalizacija, rekao da su u pitanju veliki projekti koji su indirektno povezani.

- Konačno završavamo plan za kanalizaciju u Borči, i to je deo naših projekata Čista Srbija. Radimo prečišćivače u Velikom selu, i to je veliko pitanje. Mi time ne znamo da upravljamo. U Leskovcu smo potrošili milijarde, a sada ćemo da vidimo da napravimo ugovor sa Francuskom, da njihove kompanije pomognu oko upravljanja prečišćivačima. Da nam Sava i Dunav budu kao u Beču, prozirni i čisti - zaključio je predsednik Vučić.