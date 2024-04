ELEKTRIČNA VOZILA GUBE VREDNOST BRŽE NEGO ŠTO MISLITE: Iako im je niska cena primamljiva, kasnije može mnogo skuplje da vas košta

Nedavna studija portala koji se bavi poređenjem polovnih automobila i njihovih cena iSeeCars.com pokazala je da je prosečna cena korišćenog električnog vozila starosti od jedne do pet godina u SAD pala za 31,8 odsto u poslednjih 12 meseci, što je jednako gubitku vrednosti od 14,418 dolara.

Poređenja radi, prosečna cena za uporedivo staro vozilo sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem pala je za samo 3,6 odsto.

Automobil gubi vrednost čim ga izvezete iz salona, ali električna vozila (EV) podižu ovu izreku na novi nivo. To postaje glavna prepreka prilikom kupovine novog električnog automobila, smatraju neki stručnjaci, piše CNBC.

foto: Robin Utrecht / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako bi niže cene korišćenih električnih vozila mogle da budu poželjnije za neke kupce, one, takođe, mogu da smanje potražnju za novim električnim vozilima, kaže Karl Brauer, izvršni analitičar u iSeeCars-u.

- Vrednost koju novi automobil gubi u prvih nekoliko godina je jedini najskuplji aspekt posedovanja novog vozila. Kako sve više kupaca novih automobila bude svesno ogromnog pada vrednosti EV-a, oni će biti manje zainteresovani u kupovini jednog - rekao je Brauer

David Kuo, analitičar akcija i suosnivač kompanije Smart Investor prilikom jednog intervjua je rekao da ga je nesposobnost električnih vozila da zadrže vrednost sprečila da investira u industriju.

foto: Promo

Prema Kuou, električna vozila se poistovećuju sa drugom potrošačkom elektronikom, kao što su laptopovi i mobilni telefoni po tome što imaju tendenciju da izgube vrednost i relevantnost brzo nakon prodaje.

Insajderi iz automobilske industrije su, takođe, označili probleme preprodaje električnih vozila. U razgovoru za Bloomberg krajem prošle godine, predstavnici VW i Tojote rekli su da je depresijacija štetila vrednosnoj ponudi njihovih vozila na baterije.

Kuo je dalje tvrdio da softver i računarske mogućnosti korišćenih električnih vozila mogu postati zastareli i nekompatibilni sa ažuriranjima do trenutka kada se prodaju ili čak i pre toga. To će biti kada kupci shvate da su platili previše, dodao je on.

foto: Shutterstock

Nepovoljni uslovi na tržištu

Uprkos očiglednom problemu depresijacije električnih vozila, njegovi uzroci mogu imati manje veze sa samom tehnologijom, a više sa tržišnim uslovima.

Prema iSeeCars-u, dramatičan pad vrednosti polovnih električnih vozila u SAD je u velikoj meri izazvan agresivnim smanjenjem cena od strane Tesle usred rata sa kineskim konkurencijom za pridobijanje tržišta.

Tesla je dominantni prodavac električnih vozila u SAD i kao rezultat nižih cena za svoja nova električna vozila, manje je verovatno da će kupci imati iste cene za korišćene alternative.

foto: Promo

- Ako Ilon Mask nastavi da snižava cene Tesle u nastojanju da stimuliše prodaju, on će nastaviti da povlači celo tržište nadole, kao što je to činio u proteklih 15 meseci - rekao je Brauer iz iSeeCars-a.

Ilon Mask je prošle godine u oktobru rekao da moraju da učine njihove automobile pristupačnijim kako bi ljudi mogli da ih kupe.

Od tada, rat između Tesle i kineskih konkurenata za pridobijanje tržišta niskim cenama je pokazao malo znakova popuštanja.

Pored toga, prekomerna proizvodnja električnih vozila u odnosu na potražnju stvorila je prekomernu ponudu, što čini malo verovatnim da će se cene novih i polovnih EV-a u bliskoj budućnosti oporavljati, kaže Brauer.

foto: AP/Ilustracija

Ono što je aktuelno pitanje za tržište električnih vozila, međutim, može biti blagodat za električne hibride i hibride sa pogonom na sagorevanje, koji pokazuju sve veću snagu na tržištima novih i polovnih vozila.

Prosečna cena polovnih hibridnih vozila pala je za samo 6,5 odsto ili 2.135 dolara prošle godine što je samo delić pada prosečnog EV.

- Hibridi su odlična odskočna daska između benzinskih i električnih automobila, i očekujem da će njihova popularnost rasti u narednih deset godina - rekao je Brauer.

