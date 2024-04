ZAGAĐIVALI VIŠE OD POLA EVROPE: Nemačka zatvorila sedam elektrana, razlog neobičan, pitanje da li će im se isplatiti

Sedam elektrana na ugalj u Nemačkoj zatvoreno je tokom prethodnih dana jer je potreba zemlje za električnom energijom pala.

Pet ih je savezna vlada izvukla iz rezerve kako bi se nosila sa manjkom zaliha gasa tokom zime, a za ostale dve je dopušteno da nastave sa radom nakon planiranog datuma zatvaranja. Nemačka vlada je u oktobru prošle godine odobrila ponovno pokretanje nekoliko elektrana na ugalj kako bi se sprečila nestašica električne energije ove zime usled smanjenog uvoza ruskog prirodnog gasa. Plan je bio i da ova postrojenja budu u pogonu do marta ove godine.

foto: Shutterstock

Planovi Nemačke da smanji svoju zavisnost od uglja pretrpeli su udarac prekidom snabdevanja gasom iz Rusije nakon invazije na Ukrajinu u februaru 2022. - S obzirom na pogoršanje klimatske krize, izbacivanje elektrana na ugalj iz pogona važna je mera za smanjenje emisije stakleničkih plinova – rekla je Ketrin Herbenger, zastupnica Zelenih u parlamentu. Odluka evropskih zemalja da energetsku bezbednost postave kao primarni cilj i pribegnu proizvodnji električne energije na ugalj kritikovana je kao poraz energetske tranzicije i klimatske akcije.

foto: Profimedia

Vlada u Berlinu je prošle godine saopštila da će do leta 2024. dati predloge rešenja za povećane emisije CO2 do kojih će dovesti rad reaktiviranih elektrana na ugalj tokom zime. Takođe je naglašeno da Nemačka ostaje posvećena potpunom napuštanju proizvodnje električne energije iz uglja najkasnije do 2030. godine.

Ugalj odgovoran za 60 procenata zagađenja u Evropi Iako se ugalj manje koristi, i dalje je odgovoran za preko 60 procenata zagađenja u Evropi prošle godine. U EU dve zemlje dominiraju kada je u pitanju emisija zagađujućih materija nastalih korišćenjem uglja u termoelektranama. Na evropskoj listi najvećih zagađivača u EU prvih 10 mesta zauzimaju termoelektrane, prema analizi instituta Ember. Ove elektrane, a skoro sve se nalaze u Poljskoj i Nemačkoj, odgovorne su za četvrtinu svih emisija u energetskom sektoru u 2022. Kada je sastavljao ovu listu, Ember je analizirao podatke EU-ETS iz 2022. godine, koji pokrivaju više od 10.000 postrojenja kroz različite sektore uključujući i avijaciju, industriju i energetski sektor. Energetski sektor je prošle godine bio odgovoran za 739 tona ugljen dioksida - oko pola svih EU-ETS emisija.

(Kurir.rs/Kamatica)