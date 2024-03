ŠTA SE PRILIKOM INVESTIRANJA 'NAJPRE OBIJE O GLAVU': Evo koja tehnika se preporučuje radi čuvanja novca i šta se nikako ne sme

Nije lako biti investitor, jer pored nečega sa čime ćete investirati, potrebno je da imate i osnovna znanja o oblastima u koje želite ili planirate da investirate. Upravo je znanje o onome u šta investirate ključna stvar koja odvaja investiranje od kockanja. Pričali se mnogo na temu invesitcija i investiranja, davali predlozi, prognozirala berzanska kretanja, ali se do sada malo reči bilo o greškama koje prave investitori. Evo koje su četiri najčešće greške zbog kojih investitori gube novac.

Prevelika ambicija

Biti razuman je verovatno najbitnija stvar za svakog investitora. Ono što na površini možda izgleda kao dobra investicija, često zna da se ispostavi kao loš poslovni potez. Velika želja za brzom zaradom često zna da zaslepi, a ambicija koja nije praćena bilo kakvim znanjem se najčešće 'obije o glavu'. Takve situacije dovode i do impulsivnih odluka i ulaganja bez prethodnog planiranja. Savet je da akcije budu izbansirane sa rizicima i da se svaka odluka donosi hladne glave.

'Sva jaja u istoj korpi'

Diversifikovanje ili raspoređivanje investicijana nekoliko strana je dobra taktika za upravljanje rizicima. I pored toga što neki investitori preteraju u ovom stavljanju jaja u različite korpe da se ne bi sva razbila odjednom, ipak se ova tehnika toplo preporučuje. Jer, ukoliko jedna od investicija krene da gubi vrednost ili se tržište naglo promeni, mnogo je lakše podneti gubitak ako imate još neku investiciju kojoj ide dobro.

PONOS I UPORNOST – UBITAČNA KOMBINACIJA

Mada upornost i ponos same po sebi nisu loše osobine, ukoliko ih kombinujete sa investiranjem jedino što možete da očekujete jesu loši rezultati. Ova kombinacija osobina najčešće ne dozvoljava da se na vreme primeti loša investicija. Kada primetite da sa vašom investicijom ne ide baš sve najbolje, treba dosta vremena posvetiti analizi da biste shvatili gde to tačno 'ne štima'. Ukoliko to ne činite, već ne želite sebi da priznate poraz – onda je to siguran put u novčani gubitak.