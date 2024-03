IZ PODGORICE DO BEOGRADA ZA TRI I PO SATA! Bliži se kraju završetak autoputa do mora, značajno će skratiti vreme putovanja

Cilj “Monteputa” je da tokom ove godine pokrene sve projekte koje se odnose na mrežu auto-puteva i brzih saobraćajnica u Crnoj Gori, a ona iznosi 25 kilometara auto-puteva i 200 kilometara saobraćajnica, kazao je direktor Monteputa Milan Ljiljanić.

On je naveo da su raspisana četiri idejna rešenja i jedan idejni projekat do kraja godine.

- Planiramo još pokretanje tri idejna projekta i jedno rešenje. Pored toga, planiramo i pokretanje izgradnje deonice od Mateševa do Andrijevice - kazao je Ljiljanić.

Ljiljanić je naveo da je dužina deonice od Andrijevice do Boljara duga 50 km, kao i da je raspisan idejni projekat ali je na tendersku dokumentaciju uložena žalba.

foto: Shutterstock

- Očekujemo da do sredine godine pokrenemo projektovanje te dionice, faznu gradnju do petlje Crnča do Bijelog Polja, gde bi gledali da tu deonicu do Crnče pokrenemo paralelno sa izgradnjom od Mateševa do Andrijevic - naveo je on.

To je, prema njegovim rečima, veoma značajna lokacija, ako se uzme u obzir auto-put.

- Od petlje se pruža saobraćajnica koja tangira Bijelo Polje, prolazi kroz Pljevlja, dalje ide ka Goraždu, i povezuje se na auto-put od Požege prema Sarajevu. Tako da bi Vasojevići odnoso Berane, petlja Andrijevica – Crnča bili veoma značajno mesto - objašnjava Ljiljanić.

Vreme putovanja od Podgorice do Beograda u tom slučaju bilo bi tri i po sata, a dužina 370 km. Ljiljanić je kazao da je raspisan projekat brze saobraćajnice od Crnče preko Bijelog Polja do Pljevalja.

Naveo je i da su tenderi pokrenuti, tako da građani nemaju razloga za brigu da se navedeno neće realizovati.

- Do sredine godine raspisujemo i glavni tender za izvođenje deonice od Mateševa do Andrijevice, tako da do kraja godine evenutalno početak naredne očekujemo početak izgradnje deonice - istakao je Ljiljanić.

Na pitanje koliko grantovi znače, Ljiljanić je kazao da znače mnogo ako se proceni vrednost da će kredit po povoljnim uslovima EBRD-a biti u iznosu nekih 200 miliona granta.

Zahvalio je resornom ministarstvu i vladi na kako kaže, dobroj saradnji.

foto: Shutterstock

Prva deonica koja će ići na izgradnju je deonica od Mateševa do Andrijevice, i ona će prva biti otvorena, rekao je Ljiljanić.

- Nadam se brzom pokretanju treće faze od Andrijevice do Crnče, tako da možemo očekivati neku godinu spajanja na Boljarima eventualno 2032. godina. Raspisan je i tender za ukrštanje Jadransko jonskog auto-puta Bar-Boljare, tu je izvršen izbor projektat, rok je nekih 100 dana za završetak idejnog rješenja… Nakon toga raspisujemo tri idejna projekta, od Podgorice prema Grahovu od PG prma Baru i od Bara do Ulcinja. Tako da bi definisli potpuno tu saobraćajnu mrežu što se tiče južnog dela auto-puteva i brzih saobraćajnica - rekao je on.

ONA SE NASTAVLJA DALJE, PREKO GRANICE - Veže se Jadransko-jonskim auto-putem ako gledamo ka Zapadnoj Evropi – Ljubinje, Trebinje, Čapljina, a ako gledamo istočno veže se na Albaniju i dalje ka Grčkoj, tako da bi od Crne Gore napravili tranzitnu zemlju, kazao je Ljiljnić dodajući da je otvoren tender za izgradnje puta od petlje Veruše do Lopata. - Već je otvoren tender, blizu je izbor izvođača, očekujemo početak radova na toj deonici.

Osvrnuo se i na činjenicu da je zabeleženo dosta nezgoda na auto-putu, ali i da postoje ekipe koje non stop dežuraju i brinu o bezbednosti, zbog čega danas imamo dosta manje incidenata i požara.

Najavio je da se očekuje da u akciju pristupi dodatni presretač na auto-putu, koji će samo funkcionisati na auto-putu kako bi spriječili i taj prekršaj.

Kad je u pitanju tunel Sozina, Ljiljanić je kazao da se prethodne dve godine uložilo tri miliona evra u investiciona ulaganja, a i ove godine su planirane određene popravke.

Prema njegovim rečima, Monteput beleži svake godine povećanje saobraćaja, te će ove godine imati rekordnu dobit od četiri miliona evra.

(Kurir.rs/Novosti)