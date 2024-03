40 MILIONA DINARA IZ BUDŽETA VLADE ZA OPŠTINU PRIBOJ: Ministar Edin Đerlek u poseti Priboju – dalja ulaganja u infrastrukturu FOTO

PRIBOJ - Ministar za ravnomerni regionalni razvoj Edin Đerlek posetio je Priboj povodom projekta rekonstrukcije ulice u ovom gradu za koji je Ministarstvo izdvojilo 20,8 miliona dinara. U pitanju je rekonstrukcija dela ulice koja uključuje zamenu vodovodne i kanalizacione mreže, rekonstrukciju ulične rasvete, kao i kolovoza i trotoara.

On se ovom prilikom sastao sa predsednikom opštine Lazarom Rvovićem sa kojim je razgovarao o budućim ulaganjima u komunalnu i putnu infrastrukturu u ovom mestu.

„Srećan sam što privodimo kraju radove u Ulici 12. januar koja je veoma važna za sve građane Priboja ali i one koji posećuju Priboj. Osim što se u njoj nalaze kulturno-istorijske ustanove, radovi su važni i za meštane koji žive u ovoj ulici ali i za preduzetničke radnje koje se ovde nalaze. Želimo i dalje da ulažemo u Priboj. Opština je konkurisala sa novim projektom, a to je ulica Radenka Karadžića, potom vodovod u naselju Miškovac, a uz to ćemo raditi još nekoliko ulica u Starom i Novom Priboju. Za ove projekte iz budžeta Ministarstva biće izdvojeno oko 40 miliona dinara“, izjavio je Ministar Đerlek prilikom posete lokaciji, dodavši da jedan od osnovnih činilaca ravnomernog regionalnog razvoja jesu kadrovski kapaciteti kako bi se redovno i blagovremeno apliciralo sa kvalitetnim razvojnim projektima koje podržava Ministarstvo.

1 / 13 Foto: RRRZ/Miloš Perić

Ove godine iz budžeta Republike Srbije opredeljeno je 315 miliona dinara za podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja u Srbiji. Sredstva su namenjena za projekte iz oblasti poslovne infrastrukture, potom komunalne, putne i socijalne infrastrukture. Opštine širom Srbije imale su prilike da konkurišu za ova sredstva putem Javnog poziva koji je raspisan u februaru i danas ističe.

„Sa ministarstvom i Ministrom i ministrom Đerlekom imamo odličnu saradnju i ono što dogovorimo to se uradi. Imali smo kašnjenja sa naše strane na ovom projektu koja su opravdana ali ga privodimo kraju, i na zadovoljstvo građana slede i novi projekti koji se tiču kanalizacione mreže kao i saobraćajnica u našoj opštini koje će podržati Ministarstvo za ravnomerni regionalni razvoj“, rekao je predsednik Rvović.