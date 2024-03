PRODATA VOZILA U STEČAJU NAJVEĆEG SFRJ GIGANTA: Otišla na javnom nadmetanju za 69 miliona dinara, novi vlasnik iz Kragujevca!

Grupa Zastava vozila u stečaju prodata je na javnom nadmetaju po početnoj ceni od 68,9 miliona dinara (oko 580.000 evra) konzorcijumu dve kragujevačke firme, čime je posle sedam godina stečaja počelo i formalno gašenje jedne od najvećih fabrika u nekadašnjoj Jugoslaviji, prenele su Kragujevačke novine.

Grupa Zastava vozila bila je krovna firma u čijem su sastavu, pored ostalog, bile i fabrike – Zastava vozila, Fabrika kamiona Zastava, te Zastava rezervni delovi.

Kako pišu Kragujevačke novine, novi vlasnik je konzorcijum koji čine Društvo za projektovanje, inženjering i poslovne usluge Termogama iz Kragujevca i Društvo za proizvodnju, promet i usluge Roling iz Kragujevca. Vlasnik firme Termogama je bivši direktor Energetike Milan Ćirović koji je, takođe, suvlasnik placa od 10 hektara u krugu bivše kompanije Zastava.

Ovaj konzorcijum bio je ujedno i jedini učesnik javnog nadmetanja održanog 5. marta.

To je bila prva prodaja jednog preduzeća koju je oglasio Privredni sud u Kragujevcu po uvećanoj ceni do koje je došlo, jer kupac ima pravo besplatne konverzije korišćenja zemljišta u pravo vlasništva.

Do ovog prava je doveo novi Zakon o planiranju i izgradnji koji je u javnosti kritikovan zbog toga što onima koji kupuju firme u stečaju daje i besplatno zemljište. Zato je došlo do korekcije cene, odnosno do zahteva da se u proceni vrednosti firme vrednuje i zemljište.

Prema rečima zaduženog za odnose sa javnošću Privrednog suda u Kragujevcu, sudije Saše Milosavljevića, procena vrednosti preduzeća je znatno uvećana nakon računanja vrednosti zemljišta.

Tako je prva procena vrednosti, od 14. jula prošle godine, bila 72,8 miliona dinara, a nova procena, od 29. decembra prošle godine, bila je 137,8 miliona dinara, odnosno skoro dvostruko veća. Na ovaj način se došlo do početne cene za licitaciju od 68,9 miliona dinara, što je 50 odsto od procenjene vrednosti.

Grupa Zastava vozila bavila se holding poslovima, odnosno upravljanjem preduzećima članicama grupe, ali su članice imale svoju samostalnost u smislu imovine i poslovanja.

Preostalo je da se dovrše stečajevi i proda imovina Fabrike automobila Zastava i Fabrike kamiona Zastava. Prema saznanjima iz Privrednog suda u Kragujevcu, prva prodaja predviđa se uskoro, dok se prodaja Fabrike kamiona Zastava ne očekuje u skorije vreme.

