OTVARATE FIRMU I TREBAJU VAM RADNICI - ON ĆE VAM POMOĆI: Od danas besplatan alat za privrednike radiće non-stop

Privredna komora Srbije (PКS) predstavila je na Кopaonik biznis forumu BizChat - novi digitalni servis na bazi veštačke inteligencije koji u realnom vremenu, 24 časa u sedmici, omogućava privrednicima i kompanijama da brzo i jednostavno dobiju informacije važne za poslovanje, počev od komorskih usluga, preko analiza tržišta, uslova poslovanja i investiranja do potencijala tržišta rada i obrazovnog sistema.

- BizChat je prvi digitalni asistent u regionu i jedan od prvih u Evropi namenjen poslovnoj zajednici koji je uspostavila neka poslovna asocijacija i koji je “verziran” za pitanja važna za poslovanje u različitim fazama - rekao je Marko Čadež, predsednik PКS.

On je naglasio da ako želite da dobijete informaciju kako da osnujete firmu, kako do određenih olakšica, kako da povratite porez i šta vam je potrebno za to, kako da dobijete Open Balkan ID broj i radne dozvole, zatim, vizu za strane radnike, digitalni asistent vas vodi korak po korak.

foto: Promo

Ovim besplatnim servisom dodatno se pojednostavljuje i olakšava komunikacija sa privredom, koja postaje znatno efikasnija i dostupna u svakom momentu 24/7/365. Ovaj servis urađen je na bazi Majkrosoftove tehnologije, a postavljen je na naslovnoj strani engleske verzije sajta PКS https://en.pks.rs/

- BizChat PКS sjajan je primer upotrebe novih tehnologija u svrhu smanjenja birokratskih prepreka i pionirski projekat izgradnje tehnološke infrastrukture za lakšu i bržu realizaciju projekata investitora, istakla je Bojana Stojanović - Кaličanin, članica Izvršnog odbora NLB Кomercijalne banke.

Ona je dodala da je ova aplikacija još jedna potvrda da PКS aktivno podržava transformaciju čitave privrede, menjajući tradicionalne modele rada i komunikacije agilnim i tehnološki podržanim rešenjima.

- Naša banka ove godine takođe nastavlja potpunu transformaciju poslovnog modela, ali i razmišljanja i rada. U okviru kompleksnog projekta sa više od 2.500 aktivnosti digitalizovaćemo većinu proizvoda i usluga, pojednostavićemo i ubrzati interne procese, kako bismo bili još efikasniji i bliži svim svojim klijentima - navela je Stojanović-Кaličanin.

Za Milana Gospića, direktora Majkrosoft Srbija, digitalna transformacija i upotreba veštačke inteligencije menjaju način na koji radimo, unapređuju poslovanje i povećavaju produktivnost:

- Majkrosoft je istrajan u svojoj misiji da osnaži svakog pojedinca i organizaciju da postignu više. Izuzetno smo ponosni kada o svojim inovacijama i upotrebi Majkrosoft tehnologije pričaju naši partneri i klijenti, kao danas. PКS i Centar za digitalnu transformaciju su prikazali inovativan način korišćenja najmodernije Majkrosoft tehnologije veštačke inteligencije i Cloud-a. To je potpuno automatizovan informativni servis, baziran na Azure AI platformi, namenjen je pružanju ključnih informacija privredi, koristeći naprednu RAG tehniku veštačke inteligencije za optimizaciju procesa i unapređenje poslovnih odluka - rekao je Gospić.