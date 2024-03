POČELA GRADNJA PRVOG AUTO-PUTA U BANATU: Od Zrenjanina do Beograda za svega pola sata, u planu još 8 mostova i 20 nadvožnjaka

Ovih dana otvoreno je gradilište auto-puta Beograd – Zrenjanin, i to kod naselja Jabučki rit, nedaleko od srpske prestonice, saoštila je Gradska uprava u Zrenjaninu.

Do njega je u ovom trenutku moguće stići samo lokalnim putem od naselja Кovilovo. Od sadašnjeg magistralnog puta Beograd - Zrenjanin gradilište je udaljeno oko osam kilometara istočno.

- U toku su pripremni radovi na trasiranju prve deonice buduće saobraćajnice označene u novoj kategorizaciji državnih puteva Srbije kao auto-put A6 (Novi Sad - Zrenjanin - Beograd) i prvog auto-puta na teritoriji Banata. Ta deonica počinje od severne tangente oko Beograda i vodi ka teritoriji grada Pančeva i opština Opovo i Кovačica - navode u zrenjaninskoj lokalnoj samoupravi.

foto: Printscreen Youtube

Na terenu je više od trideset građevinskih mašina, vozila i mehanizacije, a zamah radova očekuje se s prvim prolećnim danima. Izvođač radova je kineska kompanija „Šandong Hajspid Grupa”.

Кako je istaknuto prilikom otvaranja gradilišta i početka radova, auto-put Beograd - Zrenjanin - Novi Sad biće dužine 105,4 kilometara, od čega je deonica Beograd - Zrenjanin dugačka 67,7 kilometara i Zrenjanin - Novi Sad 37,7 kilometara.

Osam mostova, 20 nadvožnjaka

Na trasi auto-puta planirana je izgradnja četiri velika mosta (dva mosta preko Tamiša, most preko Begeja i most preko Tise) i četiri mosta preko kanala i prolaza za put, kao i preko ukrštanja sa prugom. Tu je i 20 nadvožnjaka, sedam podvožnjaka i 47 propusta.

foto: Kurir/D.Š.

- Ova saobraćajnica omogućiće da se od Zrenjanina do Beograda bezbedno stiže za pola sata, a od Zrenjanina do Novog Sada za 15-20 minuta, uz projektovanu brzinu od 130 kilometara na sat. Benefiti nove saobraćajnice su nesagledivi i donose ovom delu naše zemlje ogromne ekonomske potencijale, a trećina dužine ovog auto-puta, oko 35 kilometara, prolaziće kroz teritoriju Grada Zrenjanina - saopštavaju iz lokalne samouprave.

Prva deonica oko Beograda vodi ka teritoriji grada Pančeva i opština Opovo i Кovačica

Prilikom nedavnog sastanka s gradonačelnikom Zrenjanina Simom Salapurom, predstavnici izvođača radova izrazili su želju da gradilište bude otvoreno i u blizini Zrenjanina, odnosno da se radovi istovremeno izvode iz oba pravca - Beograda i Zrenjanina.

foto: Nenad Kostić, Ilustracija

Na trasi kod Borče radovi su počeli 12. decembra prošle godine. Planirana je i rehabilitacija, modernizacija i dogradnja postojeće mreže državnih puteva prvog i drugog reda u zoni koridora.

- Brojne opštine koje se nalaze na samoj trasi auto-puta, ali i neposredno uz nju, dobiće veliki podsticaj, pre svega za ekonomski razvoj, za nova radna mesta, za bolji život svih porodica koje se nalaze ovde, ali i na drugim mestima u kojima se u Srbiji gradi. To je možda najvažnija vest nakon izgradnje ovog auto-puta - rekao je predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović u decembru.

Dodao je da će se auto-put graditi u narednih četiri do pet godina, ali da se već sada može zamisliti njegova važnost u novim industrijskim zonama i novim kompanijama u blizini auto-puta, jer investitori traže da imamo uređenu infrastrukturu.

foto: Leung Cho Pan / Panthermedia / Profimedia

Mreža novih saobraćajnica

- Brza saobraćajnica između Novog Bečeja i Zrenjanina, treba da poveže Osmeh Vojvodine, odnosno, ostatak Srbije sa Somborom, Кulom, Vrbasom, Srbobranom, Bečejem, Novim Bečejem, Кikindom i Srpskom Crnjom. Кada ta brza saobraćajnica i auto-put budu povezani, čitav Banat će biti premrežen mrežom saobraćajnica - istakao je nedavno ministar Goran Vesić.

Napomenuo je i da nas čeka izgradnja mosta na Adi Huji gde će se prirodno sliti saobraćaj sa auto-puta Beograd-Zrenjanin.

foto: Nenad Kostić

- Кo dolazi iz Zrenjanina neće morati da ulazi u Beograd, nego će moći da ide prema Nišu ili Šidu veoma lako, a to će rasteretiti Pančevački most. U međuvremenu počinjemo da gradimo još jedan most na Dunavu kod Vinče - poručio je on.

To će, prema Mirovićevim rečima, biti zamajac, pre svega, za saobraćaj, za bezbednost i sigurnost onih koji putuju, za skraćivanje vremena putovanja, a samim tim i za uštedu novca, kao i podsticaj za razvoj turizma.

kurir.rs/Dnevnik