SRBIJA DOBIJA NOVE LINIJE ALI I NOVE AVIONE: Dva širokotrupna modela za Er Srbiju stižu u julu i septembru

Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali najavio je danas, na Kopaonik biznis forumu, da je u toku nabavka dva nova širokotrupna aviona za Er Srbiju, od kojih će jedan stići u julu, a drugi u septembru.

- Otvaramo odmah linije za Guangdžou i Šangaj. Imamo tri linije za Kinu, imamo dve linije za SAD, pri čemu razmatramo još jednu, a to je za Majami - rekao je Mali.

Istakao je da nacionalna avio-kompanija jedne male Srbije leti i na istok i na zapad.

Ministar Mali je dodao da je cilj da se otvore nova tržišta i da je zato potpisan i sporazum o slobodnoj trgovini sa Narodnom Republikom Kinom.

- To je ogromna izvozna šansa za Srbiju. Moramo da otvaramo nova tržišta, moramo da budemo svesni tendencija i trendova rasta. Ide 'shift' ka Aziji, prihvatili mi to ili ne, iako nam je Evropska unija i dalje dominantan trgovinski partner. Dakle, te stvari moramo da imamo u vidu - naveo je Mali. Ministar finansija je naglasio da Srbija konačno pobeđuje u onome u čemu nikada pre nije pobeđivala, a to je ekonomija.

- Mi ćemo odgovornom ekonomskom politikom nastaviti da se bavimo i u budućnosti, hoćemo da podignemo životni standard, kako smo i obećali, do 2027. godine, ali hoćemo da nam Srbija potpuno drugačije izgleda sa novim auto-putevima, novim brzim prugama, novim bolnicama, školama, vrtićima, svim onim što menja Srbiju i što sve nas ovde treba da učini ponosnim - poručio je Mali.

