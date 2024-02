POSAO ZA 150 INŽENJERA U NOVOM SADU I BEOGRADU: Poznata francuska kompanija ulaže u naš energetski sistem 140 miliona evra

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa predstavnicima francuske kompanije „Šnajder Elektrik“ (Schneider Electric) o projektu digitalizacije srednjenaponske distributivne mreže koju realizuje „Elektrodistribucija Srbije“, uz finansijsku i tehničku podršku Vlade Francuske.

- Francuska kompanija „Šnajder Elektrik“ je dugogodišnji partner Srbije, i jedan od svetskih lidera u digitalnoj transformaciji, sa kojim radimo na modernizaciji srednjenaponske distributivne mreže. Projekat vrednosti više od 140 miliona evra unaprediće pouzdanost snabdevanja električnom energijom za naše građane i privredu i značajno će smanjiti gubitke na mreži, a realizuje se sa „Elektrodistribucijom Srbije“ započeo je u januaru ove godinu i u toku je isporuka opreme, softvera i usluga - rekla je ona.

Ministarka je istakla da je Šnajder sredinom prošle godine u Novom Sadu otvorio istraživački centar koji je važan spoj srpskog i francuskog znanja i iskustva.

foto: Kurir

- To je posebno važno jer će softveri koji se proizvode u Srbiji od strane „Šnajder elektrika” moći da budu implementirani u našu energetsku mrežu - rekla je Đedović Handanović.

Ministarka je dodala da kompanija „Šnajder Elektrik“ zapošljava više od 1.000 visokokvalifikovanih ljudi u našoj zemlji i da veliku pažnju posvećuje edukaciji i razvoju talenata.

- Кako su me informisali predstavnici kompanije, u ovoj godinu će zaposliti novih 150 ljudi, mahom inženjerske struke i to u razvojnom centru u Novom Sadu i kancelariji u Beogradu. Imajući u vidu da su zanimanja programera, inženjera i IT- stručnjaka najtraženija, Šnajder elektrik je pre više od decenije osnovao „Centar za mlade talente” koja daje podršku učenicima osnovnih i srednjih škola u razvijanju teorijskih i praktičnih znanja iz matematike i programiranja. Gotovo 10.000 polaznika se edukovalo kroz ovaj program, što je veoma pozitivan primer društvo-odgovornog poslovanja i za druge kompanije - rekla je ministarka.

Ona je podsetila da država realizuje najveća ulaganja u distributivnu mrežu u poslednjih nekoliko decenija:

- Prošle godine smo započeli najveća ulaganja u distributivni sistem u poslednjih nekoliko decenija i izdvojili više od 180 miliona evra kako bismo obezbedili pouzdanije i kvalitetnije snabdevanje električnom energijom. Smanjenje gubitaka na mreži je jedan od naših prioriteta s obzirom da gubici trenutno iznose oko 11 odsto godišnje, što je visok nivo u poređenju sa evropskim prosekom. Uz podršku Evropske unije, započeli smo uvođenje pametnih brojila koja će omogućiti daljinsko očitavanje potrošnje, brže otklanjanje kvarova i očuvanje životne sredine.

kurir.rs