AMBASADOR ĐURIĆ: Majami je sledeća destinacija Er Srbije u SAD

Kompanija Er Srbija, za koju se očekuje da će ovog proleća dobiti dva nova aviona za duge relacije, želi da Međunarodni aerodrom u Majamiju bude sledeća destinacija za otvaranje svog direktnog leta iz Beograda, izjavio je ambasador Srbije u Vašingtonu Marko Đurić za dnevnik Majami Herald.

"Majami je sledeća (destinacija Er Srbije) u SAD", izjavio je Đurić, koji je krajem prošlog meseca posetio Majami i sastao se sa Ralfom Kutijem, glavnim izvršnim direktorom Odeljenja za vazduhoplovstvo okruga Dejd u Majamiju, navodi list.

Đurić je dodao je da misli da će se to desiti ove godine i da je Er Srbija prilično daleko u pregovorima. Ambasador Srbije je naveo da je Er Srbija u završnoj fazi analize ovog projekta i da postoji snažna politička volja vlade da se to ostvari. Podseća da Er Srbija već ima redovne letove za Njujork i Čikago i izrazio očekivanje da bi srpski avioprevoznik počeo sa letovima za i iz Majamija dva do tri puta nedeljno, a onda bi se taj broj povećao.

Njujorški aerodrom JFK i čikaški O'Hara imaju letove na relaciji sa Beogradom i to dva do pet puta nedeljno tokom zimskog perioda.

foto: Printscreen/Kosovo online

Vlada Srbije je prvobitno subvencionisala ove letove, ali su posle pet godina oni postali profitabilni, ukazuje list. Kako se navodi u tekstu, nova usluga Er Srbije mogla bi da omogući Južnoj Floridi lakši pristup istočnoj Evropi i Balkanu, pa i da pruži još jedan način da se dođe do Izraela.

List ukazuje da Er Srbija leti na oko 83 destinacije i da se Beograd, glavni grad Srbije, smatra glavnim čvorištem za istočnu Evropu.

Putnici iz južne Floride takođe mogu da pronađu neke dodatne razloge da koriste usluge Er Srbije, jer će Beograd biti domaćin Svetske izložbe 2027. godine, značajne međunarodne manifestacije, ističe Majami Herald. Dodaje se da iz glavnog grada Srbije postoje direktni avio-letova gotovo u sve krajeve sveta: za SAD, Evropu, Rusiju, Kinu i Bliski istok.

Još jedna potencijalna pogodnost su dnevni letovi između Beograda i Tel Aviva, što bi velikoj jevrejskoj zajednici u Majamiju bilo pogodno za putovanje u Izrael preko Beograda, dodaje se u tekstu.

Navodi se da u Majamiju živi oko 50.000 Amerikanaca srpskog porekla, a da je, prema podacima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, 2023. godine Srbiju posetilo oko 169.000 Amerikanaca, što je povećanje od 22 odsto u odnosu na 2022. godinu.

"Pored toga, Sjedinjene Američke Države su postale najveći pružalac usluga u Srbiji, a tehnološki sektor je pokretač velikog dela te saradnje", istakao je Đurić.

Kurir, B92, RTV