OD LOZNICE DO BEOGRADA ZA SAT I KUSUR! U Srbiji se trenutno gradi 398 kilometara brzih saobraćajnica

Izgradnjom auto-puteva, Srbija se povezuje sa susednim državama, dok bi izgradnjom brzih saobraćajnica trebalo da se povežu okruzi i regioni unutar zemlje.

U Srbiji se trenutno gradi 398 kilometara brzih saobraćajnica. Najintenzivniji radovi su na Fruškogorskom i Dunavaskom koridoru, kao i na deonici Šabac-Loznica.

Na Dunavskom koridoru, dugom 68 kilometara, od petlje Požarevac do Gradišta, prema informacijama iz "Koridora Srbije", radi se na 90 odsto trase. Očekuje se da će do kraja ove godine jedan deo Koridora biti pušten u saobraćaj, a ceo završen do početka 2026.

"Paralelno sa tim projektuje se nastavak brze saobraćajnice, kolege iz 'Puteva Srbije' rade projektno-tehničku dokumentaciju za nastavak koji će ići preko Donjeg Milanovca do Brze Palanke i odatle dva kraka, jedan prema Kladovu i jedan prema Negotinu", kaže Aleksandar Antić iz "Koridora Srbije".

Od 46 objekata, na brzoj saobraćajnici od Šapca do Loznice završena su 22. Veliki obim radova podrazumeva postavljenje 500.000 tona asfalta i 200 kilometara zaštitne ograde. Iako vremenski uslovi ne idu na ruku, više od 300 radnika i 300 mašina dnevno je angažovano na izvođenju radova.

foto: Printscreen/RTS

"Ljudi u ovom kraju su stvarno prezadovoljni, jer kad shvatite da ste do prošle godine kroz Klenak, Platičevo, Hrtkovce putovali iza kamiona, iza traktora... Kada nastavimo tamo dalje od Štitara, Slepčevića, do Loznice, kad budemo oslobodili ta mesta teškog teretnog saobraćaja, pa dobitak je višestruk", kaže Nikola Karadžić iz JP "Koridori Srbije".

Na Fruškogorskom koridoru - najduži tunel u Srbiji dug 3,5 kilometra

Očekuje se da će radovi na deonici od Šapca do Loznice biti završeni do kraja ove godine. A kada budu pušteni u saobraćaj 54,58 kilometra, umesto dosadašnjih dva sata od Beograda do Loznice, putovaće se oko 70 minuta.

foto: Printscreen/RTS

Brzom saobraćajnicom projektovanom za brzinu od 100 kilometara na sat biće povezani Loznica i Šabac, koji će auto-putem Šabac-Ruma imati direktnu vezu sa Koridorom 10 i Fruškogorskim koridorom.

Tranutno se na Fruškogorskom koridoru najviše radi na 3.5 kilometra najdužeg tunela u Srbiji.

"Mi smo u dve tunelske cevi od sedam kilometara do sada uradili nešto preko 2.700 metara i već smo negde na 40 procenata na tom tunelu i paralelno sa time intenzivno radimo na mostu preko Dunava, koji će povezati Kaćku stranu sa Petrovaradinskom. Počeli smo da raidmo i na trasi i očekujemo da ćemo do juna 2026. završiti Fruškogorski Koridor", kaže Antić.

foto: Printscreen/RTS

Vesić: U ovom trenutku gradimo 398 km brzih saobraćajnica

Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kaže da se u ovom trenutku gradi 398 kilometara brzih saobraćajnica, a samo u 2024. godini biće završeno skoro 83 kilometra brzih saobraćajnica.

"Pored toga, ako dodamo da se projektuje trenutno 354 kilometara auto-puteva i preko 500 kilometara brzih saobraćajnica, jasno je da ćemo u narednom periodu uspeti da Srbiju potpuno premrežimo mrežom auto-puteva i brzih saobraćajnica", kaže Vesić.

Krajem prošle godine obeležen je početak radova na brzoj saobraćajnici "Osmeh Srbije" na severu Vojvodine, a nadležni najavljuju početak radova na takozvanom Šumadijskom koridoru - brzoj saobraćajnici "Vožd Karađorđe" duge 78 kilometara, koja treba da poveže istočnu sa centralnom i zapadnom Srbijom.

(Kurir.rs/RTS Zoran Slepčević)