DONETE RIGOROZNE MERE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA: Odnose se na ispravnost bele tehnike, a sve važi i za Srbiju, evo i ZAŠTO!

Evropski parlament je definitivno usvojio direktivu kojom se potrošači u EU štite od raznih nepoštenih poslovnih praksi. To uključuje isticanje tvrdnji o ekološkoj ispravnosti proizvoda bez dokaza, kao i prodaju proizvoda s ugrađenim kvarovima, koji zbog toga kraće traju.

Kako je navedeno na sajtu Evropskog parlamenta, direktiva najavljena prošle godine, usvojena je sa 591 glasom za, uz 21 glas protiv, kao i 14 uzdržanih.

Da bi stupila na snagu, mora još da je odobri Evropski savet i da bude objavljena u Službenom glasniku EU. Potom svaka država članica ima dve godine da je implementira u svoje zakonodavstvo.

foto: Profimedia

Takvu obavezu imaju i sve zemlje kandidati za članstvo u EU, uključujući Srbiju, jer su se obavezale da svoje propise i prakse usklade sa evropskim, na osnovu potpisanih sporazuma o asocijaciji i pridruživanju.

Direktiva je proizvod napora hrvatske evroposlanice Biljane Borozan, koja je na svom X nalogu napisala:

- Parlament je usvojio moj zakon o dužem trajanju uređaja. Danas smo industriji rekli dosta! Danas smo stavili ljude ispred profita!

Kako se na sajtu Evropskog parlamenta navodi, cilj Direktive je da se potrošači zaštite od obmanjujućih poslovnih praksi i da im se pomogne da prave bolje izbore prilikom nabavke proizvoda.

foto: Shutterstock

Da bi se to postiglo, niz problematičnih tržišnih praksi u vezi sa "grinvošingom" i ranim kvarenjem proizvoda, biće pridodat postojećoj listi zabranjenih poslovnih praksi na teritoriji Evropske unije.

Direktivom se insistira na jasnijem i istinitijem obaveštavanju potrošača prilikom označavanja proizvoda, pa se zabranjuje korišćenje uopštenih ekoloških tvrdnji, poput "ekološki prijateljski proizvod", "prirodno", "biorazgradivo", "klimatski neutralno" i "eko", ako za tvrdnju ne postoji dokaz.

Reguliše se i označavanje proizvoda tvrdnjama o održivosti, i ubuduće će biti dozvoljeno samo ako je zasnovano na zvaničnim sertifikatima ili ako na procedurama koje ustanove institucije.

foto: Shutterstock

Direktivom se stavlja naglasak na trajanje dobara, pa će ubuduće informacije o vezi sa garancijom morati da budu uočljivije, a biće stvorena nova harmonizovana oznaka, kako bi se istakli proizvodi sa produženim garantnim rokom.

Novim pravilima se zabranjuju neosnovane tvrdnje o trajnosti proizvoda, na primer da će mašina za pranje veša izdržati 5.000 ciklusa korišćenja, ako to pod normalnim okolnostima nije istinito. Zatim, navođenje potrošača da zamene uređaj novim, pre nego što je to uistinu potrebno, što je čest slučaj kod tonera za štampač, i predstavljanje proizvoda kao popravljivih, kad oni to nisu, navodi se u saopštenju Evropskog parlamenta.

kurir.rs/eKapija/Beta