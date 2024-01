POPUSTI VAŽE SAMO ZA ODABRANE: Trgovci nas mame, a nismo ni svesni, evo da li su u obavezi da nam zamene robu kupljenu na akciji?

Trgovci su se dosetili kako da sezonsko sniženje iskoriste da se reše zaliha i ostvare dobro zaradu. Potrošači se sve više žale da na popustu ne mogu da nađu odgovarajuću veličinu odeće, jer u ponudi ima samo najmanjih i najvećih brojeva, kao što su XXS, XS, XXL i XL.

U Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije (NOPS) navode da se tokom sniženja sve više potenciraju proizvodi koji odgovaraju manjem broju građana.

- To su uglavnom veoma velike ili izuzetno male veličine. Trgovci to rade da bi i dalje imali veliku zaradu na robi koji se najviše prodaje, a istovremeno se oslobodili zaliha proizvoda za kojima je manja tražnja. Pritom, iskoriste i da kroz reklamu o velikim popustima priviku veći broj potrošača - kaže Marko Dragić iz NOPS-a.

On objašnjava da takva praksa ne spada u prekršaj, već je to marketinški trik i mamac za kupce. Kako ukazuje, potrošači su, od 25. decembra kada je krenulo sezonsko sniženje i tokom praznične šoping groznice, najviše pritužbi imali na to što popusti nisu bili realni.

foto: Milica Vujovic

- Visina sniženja koja je naznačena nije bila ispravno obračunata.Osim toga, veoma mali broj proizvoda je bio na popustu koji je oglašen. Najmanje jedna petina robe mora da bude obuhvaćena visinom sniženja koja je naznačena. Ako je ponuđena roba u zanemarljivoj količini ili sa ciljem da se potrošač navodi na kupovinu druge vrste proizvoda, onda je to prekršaj - objašnjava Dragić.

Kako navodi, mlađa populacija ima više prigovora na onlajn kupovinu, a starija za šoping u prodajnim objektima. Mnoge kupoholičare privukla je oglašena visina sniženja, pa nisu vodili računa da odaberu proizvod koji im odgovara. Marija Vasić iz Beograda pazarila je ćebe u prodavnici, ali kada je došla kući shvatila je da je uzela manju veličinu od one koja joj je potrebna.

- Kada sam otišla da zamenim, prodavačica je odbila. Kada sam stigla kući i otvorila, odmah sam shvatila da sam napravila grešku i da mi treba veće ćebe. To sam i rekla prodavačici, međutim ona nije htela da ga zameni - požalila se Vasićeva.

foto: Mondo/Stefan Stojanović

U NOPS-u objašnjavaju da trgovac prema zakonu nije u obavezi da zameni proizvod niti da vrati novac, ako je on ispravan i bez greške, a kupac to traži zbog neodgovorajuće boje ili veličine ili se jednostavno predomislio i želi nešto drugo.

- To je pitanje dobre volje trgovca i poslovne prakse kompanije.Tako da većina njih izlazi u susret potrošačima i omogućava im da zamene proizvod ili im vraća novac. To rade u nastojanju da sačuvaju kupce - precizira Dragić.

Situacija je drugačija kada je u pitanju onlajn kupovina. Ukoliko potrošači pazare putem interneta, onda imaju pravo da odustanu od kupovine bez ikakvog obrazloženja u roku od 14 dana.

kurir.rs/ Novosti