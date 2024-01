Od 15. do 19. januara održaće se godišnji sastanak Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, okupljajući brojne državne predstavnike, međunarodne organizacije, preduzetnike i ključne aktere iz finansijskih sektora.

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, ponovno će aktivno učestvovati na ovom ekonomskom forumu, svrstavajući se među tridesetak vodećih svetskih političara koji će prisustvovati skupu.

Naglašeno je da će fokus ovogodišnjeg Svetskog ekonomskog foruma u Davosu biti usmeren "na dugoročno vizionarstvo i predviđanje onoga što sledeća decenija donosi, a ne samo na trenutne poslovne cikluse.

Stevica Deđanski, predsednik Centra za međunarodnu saradnju, gostovao je u emisiji Usijanje gde se dotakao Davosa i otkrio koje će to biti glavne ekonomske teme koje će se ove godine razmatrati.

01:42 OVO SU TRI VELIKE TEME KOJE ĆE SE RAZMATRATI U DAVOSU! Deđanski tvrdi: Velike sile prave probleme, MI SMO KOLETELARNA ŠTETA

- Ubrzava se svet i ubrzavaju se problemi u svetu, iz dva razloga. Jedan je zato što ne rešavamo probleme, drugi je zato što ih pravimo, odnosno velike sile. Mi mali smo tu koletelarna šteta. Imamo tri velike teme. Znači, dominantna tema od prošle godine jeste kriza Ukrajine, nova tema je Bliski Istok i apsolutno dolazeći haos, ako se to ne spreči na neki način. Treća tema je ekonomski kolaps, gledamo Nemačku, da ne idemo dalje. Srbija uvek gleda Nemačku, što se tiče ekonomije. To su ozbiljni problemi. Najveći problem ima Evropska unija, a samim tim i mi. Bili mi na putu kao što jesmo, ili ne bili na putu. To je toliko nevažno, nalazimo se u tom okruženju da se to preliva na nas, a pogotovo kada je Nemačka u problemu - rekao je Deđanski.

