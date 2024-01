ALEKSANDAR OSTAO BEZ LEGALNO KUPLJENOG AUTOMOBILA: Na granici ga oduzeli bez reči, a kada je saznao razlog - ŠOKIRAO SE!

Prelazak granice je uvek nepredvidiv, što dokazuje i slučaj našeg sugrađanina Aleksandra Mikića, kom je na graničnom prelazu Tempa, iz nepoznatog razloga, oduzet legalno kupljen automobil.

Radi se o automobilu marke Porše, tačnije ''kajen'' sa dizel-motorom, a i nakon što je prošlo mesec dana, još uvek se ne zna pravi razlog oduzimanja vozila.

Kada je kupovao auto, činilo mu se da nema razloga za brigu, jer je prodaja izvršena na potpuno legalan način od ovlašćenog uvoznika. Takođe, najmanje je trebalo da brine da će mu strana policija oduzeti vozilo na granici kada je hteo da uđe u Evropsku uniju (EU).

foto: Zorana Jevtic

Kako bi problem bio još veći, strana policija mu čak nije ni objasnila zašto su mu oduzeli automobil i u čemu je problem, već su se samo izjasnili da ''postupaju po nalogu'', a ne postoji institucija koja bi mogla da reši ovaj problem.

S druge strane, naša policija je zadužena za probleme u našoj zemlji, ali njena jurisdikcija prestaje na našoj granici, pa ne može da istraži zašto je legalno kupljeno vozilo oduzela neka druga policija.

Naši vozači prošli su kroz različita iskustva, najčešće neprijatna, gde su im naplaćivane visoke kazne za saobraćajne prekršaje, skidali su im tablice, pretili zaplenom automobila, ali slično Aleksandrovom iskustvu još niko nije doživeo.

- Nisu mi dali nikakvo objašnjenje, tretirali me kao kriminalca, a tek kasnije sam saznao razlog. Raspisana je Interpolova poternica za mojim automobilom. Kada su me pustili da idem kući, umesto auta, dobio sam potvrdu da mi je automobil oduzet - ističe Mikić.

foto: EPA/ Antonio Bat

Pre same kupovine, Aleksandar je proverio sve neophodne podatke i zaključio da nije bilo nikakve neregularnosti.

- Proverio sam u Poršeu gde su mi povrdili da je auto prodat u Srbiji kao nov i da je prvi vlasnik odavde, a ne iz druge zemlje, tako da nema pogovora da je ukraden. Najviše me je zbunilo to što auto nikada nije bio u Belgiji, pa mi nije jasno kakva to poternica može da bude, a još više me je zbunilo to što su u mađarskoj policiji rekli da se vozilo potražuje sa ovim registarskim tablicama - objašnjava Mikić.

Takođe, dodao je da je u međuvremenu uspeo da pribavi i overeni prepis originalnog računa izdatog od preduzeća Porše.

foto: EPA/Mike Nelson

Naime, automobil nije prodat kao nov, već kao korišćen, iako se radi o periodu od svega nekoliko meseci, ali, bez obzira na to, ovakva situacija zbunjuje, pošto vlasnik ima dokaz da je auto registrovan u našoj zemlji. Mađarska policija će doneti rešenje, nakon što pristignu odgovor i prateća dokumentacija od strane organa koje je izdalo poternicu.

Jedini siguran podatak je da auto neće biti vraćen vlasniku. Kako su istakli iz našeg konzulata u Budimpešti, automobil se nalazi na jednom stovarištu u Kiškunhalašu, a onaj koji ga bude preuzimao, moraće da plati i ležarinu.

kurir.rs/SAT plus