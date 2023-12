POTROŠAČKI KREDIT MOŽE I NA REČ: Zajam stiže i kad nemate račun u banci, evo koliko para možete da dobijete i šta treba da uradite

Kao jednu od mera za pomoć stanovništvu u 2020. godini, kada je izbila pandemija virusa korona, Narodna banka (NBS) je svojim propisima omogućila da banke odobre poseban zajam od 90.000 dinara. Ovih dana centralna banka je produžila mogućnost odobravanja do kraja 2024. godine.

Ovaj zajam ima brojne specifičnosti, počev da banka može da ga odobri osobi koja kod njih ne prima platu ili penziju, kao i da je dovoljna samo izjava dužnika da ima primanja i da će zajam vratiti. Kamata je, inače, onakva kakvu banka trenutno zaračunava, odnosno NBS taj aspekt nije uređivala.

- Do kraja 2024. godine produžena je mogućnost za banke da pri odobravanju potrošačkog kredita u iznosu do 90.000 dinara sa rokom dospeća do dve godine fizičkom licu kojem se zarada ili penzija ne uplaćuje na račun u toj banci, kao dokaz o zaposlenju i zaradi ili penziji u poslednja tri meseca prihvate izjavu dužnika o ovim činjenicama, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću - kažu u NBS.

foto: Shutterstock

Dakle, reč je o meri, kako pojašnjavaju, koja omogućava olakšanu proceduru za odobravanje isključivo potrošačkih kredita ograničenog iznosa u dinarima.

- Razlozi za produženje ove mogućnosti su praktične prirode, budući da olakšava i ubrzava proces dobijanja potrošačkih kredita elektronskim putem, čime se podržava razvoj modernog bankarstva i digitalizacije, a olakšava i odobravanje ovih kredita pri prvoj i jedinoj poseti klijenta maloprodajnim objektima ili putem veb sajta trgovca. Što se tiče uslova pod kojima se ovakav potrošački kredit može odobriti, pored već opisanih, potrebno je i da je banka u skladu sa svojim unutrašnjim aktima prethodno procenila da je reč o kreditu manje rizičnosti, uzimajući u obzir sve karakteristike konkretnog pravnog posla i druge okolnosti relevantne za odobravanje kredita - ističu u NBS.

Ipak, činjenica je da nisu sve banke uvrstile ovaj proizvod u ponudu, iz prostog razloga što smatraju da im je ovakav kredit, bez potpisivanja menice, rizičan.

Interesantno je da ovakve zajmove centralna banka nije klasifikovala kao rizične, kao što je to činila ranije. To je u praksi značilo da poslovna banka, u slučaju odobravanja takvog zajma, mora da izdvoji ista takva sredstva za rezervacije. Drugim rečima, da blokira svoj kapital.

kurir.rs/Politika/prenela: J. Ž. S.