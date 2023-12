ŠTA ZA SRBIJU ZNAČI UKIDANJE TAKSI NA GAS IZ BUGARSKE? Rabrenović: Mudra odluka, doneće benefite svima, VELIKO HVALA MAĐARSKOJ

Vlada Bugarske obustaviće takse na tranzit ruskog gasa koji prolazi kroz tu zemlju ka Srbiji i Mađarskoj.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović je istakla da nije bilo uporišta u postojećim pravilima za uvođenjem tih taksi i da se Mađarska upravo i pozivala na pravila EU.

Podsećamo, u pitanju su takse koje su na snazi od polovine oktobra, a Srbija i Mađarska koje dobijaju gas tranzitnim gasovodom iz Bugarske su osudile ovaj potez, strahujući da će dodatne troškove platiti potrošači.

O benefitima ove odluke u jutarnjem programu Redakcija na Kurir TV govorio je prof. dr Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strategijski menandžment.

- Ukidanje taksi znači da ćemo gas plaćati jeftinije, zato što su takse parafiskalni nameti, oni opterećuju cenu proizvoda. Rekao bih da je to bio jedan incident u postupanju sa bugarske strane, ali ovaj odustanak Bugarske od naplate taksi je plod dijaloga država na visokom nivou i to onih država na koje bi se ta mera odnosila. Mudra odluka bugarske, zato što će to značiti povoljniju cenu gasa za naše građane i privredu s jedne strane, a s druge strane to će Bugarskoj omogućiti povoljnije razmatranje u pogledu njihove želje, dakle da njihovi građani putuju bez viza u ostatak Europske unije - objasnio je Rabrenović.

Podsetio je na specifičan položaj Bugarske u okviru EU čiji je član već duže vreme.

- Položaj Bugarske i Europske unije nije jednostavan, iako su oni već dugo vremena tamo nalaze kao članica, dakle njihovi građani još uvek to pitanje nisu rešili. S druge strane ima tu prigovora od strane Austrije i od strane nekih drugih zemalja u pogledu bugarskog puta ka ukidanju Šengena s obzirom na prigovore u pogledu izgradnje pravne države u okviru kontrole carine, ali to je neka druga tema. Odustanak o taksi znači smirivanje nepotrebnih tenzija u jednom za nas sve nasloženom trenutku, a vrlo je dobro što je tu Mađarska odlučno delovala kao naš veliki prijatelj i kao članica Evropske unije ukazujući da je ta odluka o taksama zapravo bila protipravna - dodao je Rabrenović.

