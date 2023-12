VLADIMIR LUČIĆ, GENERALNI DIREKTOR "TELEKOMA SRBIJA": Postali smo brend koji se prepoznaje u svetu

Pre pet godina u prvom intervjuu sam rekao da nećemo stati dok ne postanemo regionalni lider. Danas, ne samo da smo regionalni lider i najpoželjniji partner za saradnju u ovom delu Evrope, već smo kupili kartu za ulazak u društvo najuspešnijih evropskih i svetskih kompanija u telekomunikacionoj industriji.

Ovako Vladimir Lučić, generalni direktor "Telekoma Srbija", sumira period od povratka u matičnu kompaniju i transformaciju koja je tada počela:

- Te 2018. bili smo hrabri u donošenju odluka i izborili smo se za uspešnu budućnost. Bilo je to vrlo izazovnih pet godina. Tržišno učešće "Telekoma Srbija" u TV uslugama je bilo manje od jedan odsto u četiri najveća grada, zajedno sa Beogradom. U internetu je bilo manje od 10 odsto učešća. Na tržištu je samo pre pet godina postojao kartel kablovskih operatora predvođenih SBB-om koji se nisu međusobno napadali, gde je SBB odlučivao ko će da ima koje kanale i to ne samo njihove već i druge, poput Foksa. To je bila utakmica gde su se svi komercijalno borili samo protiv jednog - "Telekoma Srbija". To je bila utakmica gde "Telekom Srbija" niti je imao dobar sadržaj, niti je imao dobar kvalitet televizije i interneta jer nije imao optičku mrežu. I sa tako malim tržišnim učešćem broj korisnika interneta i televizije počeo je da se smanjuje. Dakle, bilo je potpuno jasno da "Telekom" nestaje sa tržišta i da se nisu preduzeli momentalni koraci, "Telekom" ne bi postojao - rekao je Vladimir Lučić za "Novosti".

Šta ste sve morali da uradite da popravite sliku i poziciju kompanije?

- Bilo je potrebno izgraditi snažnu optičku mrežu, konsolidovati tržište kablovske telefonije, pobediti u trci za bolji sadržaj, a istovremeno snažno razvijati i mobilnu mrežu. Svetske krize zbog korone i rata u Ukrajini su nam dodatno otežale zadatke, ali nas nisu pokolebale. Uspeli smo u svom planu i sada samo u Srbiji imamo 1,2 miliona televizijskih korisnika što je tri puta više nego što smo ih imali pre pet godina. Kada govorimo o finansijskim rezultatima, prihodi "Telekoma Srbija" će 2023. biti više od 400 miliona evra veći nego 2017. i iznosiće oko 1,15 milijardi evra. Već 2022. operativni profit je bio dva puta veći nego 2018, a ove će biti 2,5 puta veći i iznosiće samo u Srbiji preko 500 miliona evra.

Uspešno ste se vratili u tržišnu utakmicu, kada ujedno počinju negativni komentari i kritike na račun vašeg poslovanja. Kako to komentarišete?

- Sve kritike idu i organizovane su iz jednog centra - od naše konkurencije "Junajted grupe", upravo onih koji su faktički imali monopol do pre pet godina na ovom tržištu. Ulažući više desetina miliona evra preko njihovih medija, u političku i lobističku kampanju, "Junajted grupa" pokušava da zaustavi razvoj "Telekoma Srbija". U evropskoj tržišnoj praksi ne može da se nađe primer ovakve brutalne zloupotrebe dominantnog tržišta. Jedan kablovski operater koji ima 40 odsto tržišta koristi svoje kanale i vrši svakodnevnu kampanju protiv konkurencije. Pri tome im ne pada na pamet da u svojim emisijama i prilozima o direktnom konkurentu napišu napomenu da su njihovi kanali deo "Junajted grupe" i povezano lice sa kompanijom SBB. Ovakav primer ponašanja, ponavljam, nećete nigde naći, ni u jednoj privrednoj grani, ni u jednoj zemlji. Intenzitet njihovih napada koji je sve jači jasno govori da smo mi pobednici komercijalne bitke. Ne treba biti veliki stručnjak pa videti da je "Telekom" taj operater koji će ostati i u budućnosti dominantan u regionu, bez obzira na promene na tržištu koje će se dešavati. Neki novi operateri će doći u region poput "Etisalata", neki će se prodati, a "Telekom" će biti najjači i najstabilniji. I to je činjenica.

U tim napadima najviše se komentariše navodna prezaduženost "Telekoma", a vi uskoro isplaćuje dividende građanima, što bi moglo da znači da optužbe nemaju osnova?

- Već pet godina se govori o našoj navodnoj prezaduženosti sve sa ciljem da se "Telekom Srbija" zaustavi. Mi smo operater koji je bez obzira na dve svetske krize investirao najviše u njegovoj istoriji, radnici imaju najveće plate u istoriji, imamo najveći prihod i broj korisnika i isplaćujemo dividende akcionarima. Ako bi se pogledali generalni pokazatelji našeg duga, mi se nalazimo među srednje zaduženim operatorima sa 3,5 puta EBITDA dugom iz 2022, a ove godine taj odnos će biti značajno povoljniji. Takođe, činjenica je da su nam sve finansijske institucije od EIB, Bank of Amerika i drugih, dale investicione kredite koji imaju i do 3,5 godina grejs period, bez ikakvih garancija.

A, glavni konkurent "Junajted medija" nema takve uslove na tržištu novca?

- Za razliku od nas, naša direktna konkurencija koja nas proziva da smo prezaduženi je morala da založi sve svoje firme za dug. Dovoljno je da odete na sajt APR i to vidite, na primer, za SBB. Dakle, kompanija koja je višestruko zaduženija od nas, koja je morala sve firme da založi, koja ima akumulirani gubitak do 2022. veći od 800 miliona evra, insistira na kampanji o našoj prezaduženosti. Kako bi dodatno transparentno pokazali naše poslovanje odlučili smo da uz finansijski izveštaj za 2023. javno objavimo i naš kreditni rejting koji će uraditi i objaviti dve najveće firme iz ove oblasti. Mi smo jednom prošli taj proces 2022. kada smo hteli da izdamo korporativne obveznice, pa smo zbog rata u Ukrajini odustali od toga. Sada ćemo uvesti praksu da godišnje prikažemo kreditni rejting za koji sam siguran da će biti značajno bolji od nekih naših konkurenata. To će biti dodatni dokaz našeg dobrog poslovanja.

Na udaru ste kritike zbog prodaje infrastrukture. Zašto ste to uradili?

- Svima je poznato da je telekomunikaciona industrija jedna od najdinamičnijih i zahteva brze reakcije kako bi išli u korak sa promenama. Shodno tome, "Telekom Srbija" se poslednjim potezom prodaje antenskih stubova priključio globalnom trendu u trenutku kada je to još moguće. Otuda je sasvim nelogičan novi niz napada na ovu temu.

Prisutni ste u devet zemalja, koja su buduća tržišta u kojima ćete korisnicima omogućiti da koriste vaše servise?

- Od aktuelnosti bih izdvojio da 12. decembra uključujemo prve korisnike u Turskoj. Tamo smo dobili sve neophodne dozvole da postanemo provajder TV usluga. Svi korisnici koji znaju naš jezik moći će da gledaju preko 200 TV kanala iz našeg regiona kao i "Telekomove" kanale. Puštanjem Nemačke i Turske počeli smo da radimo u zemljama koje imaju preko 200 miliona stanovnika - naveo je Lučić i dodao se sledeće godine šire u SAD gde će pustiti MVNO.

