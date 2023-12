SVAKA ČAST - ZAIGRALA MEČKA I PRED NAŠIM VRATIMA: Domaća kompanija prinuđena da otpusti ljude, ali ovakav odnos još niste videli

Dok se većina kompanija koje se suoče sa problemima u poslovanju odmah rešava viškova u pokušaju da opstane na tržištu, jedna domaća kompanija uradila je nešto što je oduševilo čitavu Srbiju.

Naime, suočeni sa gubitnom velikog klijenta, ova IT kompanija bila je prinuđena da smanji broj zaposlenih, ali ne pre nego što su pokušali da pomognu svakom od njih koliko imaju mogućnosti za to, uz otkazni rok od šest meseci i netaknutu platu za taj period. Plus – na sve moguće načine traže nove klijente kako bi plan o otkazu postao samo ružno sećanje.

Na društvenim mrežama objavili su uz veliki tekst u kom objašnjavaju svima šta se tačno desilo.Evo šta su napisali:

Zapravo, naš najveći klijent prekinuo je saradnju s trideset jednim našim čovekom. Zaigrala mečka i pred našim vratima, verovatno bismo neki takav naslov napisali da je tema manje ozbiljna.

Redom, prvo klijent, odakle je sve i počelo. Njihovi rezultati u prethodnom periodu nisu bili na nivou očekivanja, odustali su od nekih projekata, morali da smanje headcount i neke troškove, bilo je jasno da će to da pogodi i nas. Jako smo zadovoljni pristupom i komunikacijom, prišli su nam kao partnerima, bez obzira što povod nije bio lep.

Kad je počeo Covid, isto smo bili u sra*u – i klijent i mi, pisali smo tad o tome, ali smo prošli neogrebani. Sad nismo uspeli. Klijent je odlučio o planovima za naredni period i prioritetima, posle, koliko je bilo moguće, zajedno smo odlučili o konkretnim pozicijama. Teško je otpustiti ljude kad su to dobri ljudi i kad niko ne treba da ode npr. zato što je loše radio. Kriterijumi su bili ciljevi, skillset, senioritet i domensko znanje i drugi.

Prvi put prolazimo kroz ovako nešto, nismo sigurni da li radimo stvari dobro. Trudimo se. Ljudima sa kojima moramo da se rastanemo, ponudili smo šest meseci otkaznog roka. Tokom tih 6 meseci, njihove plate neće biti umanjivane. I svima ostalima plate nećemo smanjivati, ali hoćemo druge stvari. Zaustavićemo na 6 meseci sve troškove koji nisu neophodni. Naprimer, benefite i zakup nekih od ofisa, proslavu Nove godine. Nije nam baš do slavlja sad. Paket zdravstvenih benefita ostaje.

Uglavnom, imali smo dve ideje. Jedna je da niko ne sme da ostane bez posla danas za danas, tipa za mesec dana. Druga je da omogućimo svakom da tokom otkaznog perioda, dok traži drugi posao, a mi tražimo način da ostane kod nas, zadrži isti životni standard. Stresna je i neprijatna situacija, hajde da smanjimo stres i neprijatnost koliko možemo.

Važan momenat je i komunikacija među nama. Delili smo informacije i kad ih nismo imali, bar na nivou "Danas ne znam, očekujem to i to, znaću sutra". Kad ih jesmo imali, onda bez odlaganja i bez ulepšavanja. Ljudi ne žele neizvesnost, gledali smo da je bude što manje.

Ne želimo da svalimo na klijenta, apsolutno uzimamo odgovornost. Jasno nam je da kroz ovo niko ne može da prođe lako i srećno. Nula patetike i jedan cilj i jedan rok.

