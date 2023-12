PUŠTENA U SAOBRAĆAJ DEONICA MORAVSKOG KORIDORA: Poseduje digitalne uređaju duž celog puta, a do ovog datuma putarina BESPLATNA

Deonica Moravskog koridora Makrešane - Koševi na autoputu od Pojata do Preljine (E761) puštena je danas u saobraćaj.

Do 1. januara neće se naplaćivati putarina na deonici auto-puta od Pojata do Koševa, to jest visina putarine na novim naplatnim stanicama odgovaraće tarifi za postojeću naplatnu stanicu "Pojate", saopštili su Putevi Srbije.

"Puštanjem u saobraćaj poddeonice Makrešane - Koševi, uspostaviće se zatvoreni sistem naplate putarine na delu autoputa od Pojata do Kruševca (Koševa), odnosno, u funkciji biće naplatne stanice Ćićevac, Kruševac Zapad i Koševi, dok će naplatna stanica Pojate biti stavljena van funkcije (kroz nju će se samo prolaziti)", naveli su iz Puteva Srbije.

Deonica Makrešane - Koševi je otvorena za saobraćaj u 15 časova.

Uključenje i isključenje sa autoputa u denivelisanoj raskrsnici "Kruševac - Istok" do daljnjeg neće biti moguće.

Digitalni uređaji na Moravskom koridoru Duž ove deonice postavljeni su digitalni uređaji koji će prikupljati informacije o stanju na putevima koje su veoma bitne za učesnike u saobraćaju kao što je broj automobila, vremenske prilike. One će se preko posebnog softvera prosleđivati signalizacijom ili samim uređajima u automobilima novije generacije. Ovi uređaji biće postavljeni i duž cele trase Moravskog koridora od Pojata do Preljine u ukupnoj dužini od 112 kilometara. Na trasi koridora se intenzivno radi, trenutno je angažovano blizu 4.000 ljudi i preko 1.500 putarskih građevinskih mašina i transportnih sredstava. Leonid Vuković, šef projekta Moravski koridor navodi da je veliki broj objekata već završen. "Trenutno najveći napredak imamo na deonici od Koševa ka Vrnjačkoj Banji i od Adrana ka Preljini. Veliki broj objekata je već završen. Na deonici od Adrana do Preljine, na primer, radovi na izgradnji nasipa, auto-puta su praktično završeni, tu slede radovi na izgradnji kolovozne onstrukcije. Od Koševa ka Trsteniku mi već na oko 2 kilometara auto-puta imamo izveden asfalt u dva sloja, takođe, u okviru radova na hidrotehničkom uređenju se u zoni Trstenike izvode radovi na izgradnji odvodnog nasipa, dok se u zoni Mrčajevca izvode radovi na izgradnji novog kolektora za Zapadnu Moravu", navodi Vuković.

