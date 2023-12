U OVU BANJU HRLE LJUDI ZBOG ČISTOG VAZDUHA: Cene smeštaja skaču, a mnogi strahuju da će zbog OVOGA postati novi Zlatibor!

Poslednju deceniju Zlatar je postao jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u Srbiji. Mnogi investitori se odlučuju da baš tamo grade, pa tako u odnosu na period od pre deset godina slobodnih placeva gotovo da više i nema.

Zlatar se smatra vazdušnom banjom zbog toga što nudi prijatne dnevne temperature, prohladne noći, bistru planinsku vodu, kao i prelepu prirodu i čist vazduh.

Sa svim svojim prirodnim potencijalima, ova planina oduvek je bila mesto na koje svi rado dolaze kada se užele čistog vazduha, mira, odmora i opuštanja. Uređene su brojne pešačke i biciklističke staze duž kojih može da se uživa u brojnim pogodnostima, na kojima priroda nije štedela.

Prostire se između reka Lim, Uvac, Mileševka i Bistrica, a činjenica da se na Zlataru sučeljavaju tri različite vazdušne struje, vazduh na ovoj planini ima posebne karakteristike, koje su pogodne za tretmane anemije, hipertenzije i bolesti plućnih organa. Takođe, Zlatar je uredbom Vlade proglašen vazdušnom banjom na površini od 3.700 hektara.

Imao je i svoju vazdušnu banju koja je, nažalost, godinama propadala, a na kraju je i prodata.

Banjski kompleks ,,Zlatar'' u Novoj Varoši prodat je pre dve godine. Izgrađena je 1978. godine, a svojevremeno je bila poznata kao jedna od retkih za lečenje bolesti srca, između ostalog i zbog svoje pozicije na 1.230 metara nadmorske visine. Kroz ovu građevinu za 30 godina prošlo je više od 100.000 gostiju, kako domaćih, tako i stranih.

Ono što je sada popularno na Zlataru su smeštaji koji se sele u privatne apartmane i nekoliko hotela, što im je podiglo i cenu kvadrata.

Jedan od meštana, koji je kupio stan po ceni od 600 evra po kvadratu pre nekoliko godina, sada razmišlja da proda svoju nekretninu i zaradi na razlici, jer već ima brojne upite.

Kolika je to, zapravo, razlika govori nam situacija da je pre oko deset godina ar zemljišta koštao tek 1.000 evra, i to ako baš imate sreće.

Planina Zlatar obiluje prirodnim lepotama, što je ovaj kraj visoko kotiralo na mapi turizma Srbije. Samo u proteklih deset godina izdato je 168 građevinskih dozvola, u ovoj godini i dodatno više, a na, do sada, neiskorišćenom zemljištu, danas se grade turistički kompleksi.

Jezera, u neposrednoj blizini, privlače dodatnu pažnju. Često za jezero Kokin Brod, odnosno Zlatarsko jezero, kažu da je pravo malo more, što zbog njegove boje, što zbog površine i same lepote. A tu je i čuvena reka Uvac, iznad koje krstari ,,beloglavi sup''.

Divlja gradnja ne može da izbegne ni ovu planinu. Gradi se i neplanski, pa nije retko da lokalni investitori ulože u izgradju bungalova i vikendica od drveta, a da sve to kasnije pokrije ogroman hotel, koji je odmah ispred njih.

Zbog svih tih okolnosti, mnogi zaljubljenici u prirodne lepote ove planine, strahuju da će Zlatar postati novi Zlatibor. Što nije isključeno, ako se nastavi ovim tempom gradnje.

Međutim, u ponudi nedostaju dečija odmarališta i bar jedan hotel visoke kategorije, kako bi se na ovu planinu odlučili i gosti sa nešto dubljim džepom.

Nižu se ponude za smeštaj oko praznika

U susret predstojećim praznicima, Zlatar nudi smeštaj raznih kapaciteta, a cene se kreću od 20 evra, pa naviše.

Preporučuje se i da rezervišete na vreme neku od kućica, koje imaju idilično okruženje. Postoje i, takozvani, čardaci u Novoj Varoši, a njihova cena je oko 7.000 dinara, dok kolibe, vikendice pored jezera ili vile, koštaju 100 evra.

