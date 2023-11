SIN NAJMOĆNIJE BANKARKE U EU KRISTIN LAGARD IZGUBIO SVE PARE?! A predsednica ECB lepo mu rekla, nije slušao! Evo u šta je uložio

Predsednica Evropske centralne banke Kristin Lagard otkrila je da je njen sin izgubio oko 60 odsto novca koji je uložio u kriptovalute.

"Ignorisao me, ovo je bila njegova privilegija. Izgubio je skoro sav novac koji je uložio", rekla je Lagardova u petak, govoreći u gradskoj većnici u Frankfurtu.

Nije precizirala na kog od svoja dva sina misli.

Ove njene reči ukazuju da svi koji su uložili u kriptovalute treba da budu na oprezu.

"Zabrinuta sam za one ljude koji misle da će to biti nagrada, koji ne razumeju šta znači rizik, koji će sve to izgubiti i koji će biti strašno razočarani, zbog čega smatram da to treba regulisati" rekla je ona u prošlogodišnjem intervjuu, piše Market Insider.

Lagardova je bila posebno oprezna prema korišćenju kriptovaluta kao alata za pranje novca, posebno zbog potencijalnog finansiranja kriminalnih i terorističkih aktivnosti. Prošle nedelje, osnivač Binance-a Čangpeng Žao izjasnio se krivim za optužbe protiv pranja novca koje je podiglo Ministarstvo pravde SAD. On je pristao da se povuče sa mesta generalnog direktora najveće svetske kripto berze.

U Evropskoj uniji, ovo pitanje je došlo u centar pažnje posebno nakon što je usvojena nova regulativa. Njime su banke predstavljene kao vodeći dobavljači kripto-usluga, omogućavajući kripto aktivnosti da zaobiđu delokrug ECB, upozorio je ranije ovog meseca zvaničnik centralne banke.

U međuvremenu, ECB postavlja temelje za uvođenje digitalnog evra, dok brojne zemlje širom sveta kreću u digitalizaciju svojih valuta kako bi održale korak sa kriptovalutama.

Kurir.rs/Telegraf Biznis