"U SREDNJOJ ŠKOLI SI I ŽELIŠ 10.000 DINARA" Ministar Mali u detalj objasnio proceduru srednjoškolcima i pokazao OVAJ PAPIR! VIDEO

BEOGRAD - Ministar finansija Siniša Mali oglasio se na Tik Toku, mreži koju mladi najviše vole, povodom uplate pomoći države od po 10.000 dinara svim srednjoškolcima u Srbiji!

On je objasnio šta treba đaci da urade kako bi dobili novac pošto ovog puta nema elektronske prijave roditelja niti se isplata vrši automatski.

On je pokazao formular koji svaki srednjoškolac treba da popuni a dobiće ga u svojoj školi. Čim to uradi, pare ležu na račun, u narednih desetak dana, i to na lični, ukoliko ga dete ima, a ako nema na mamin ili tatin!

Kurir.rs/SĐP/Tik Tok