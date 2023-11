PRVI PAMETNI AUTO-PUT U SRBIJI SA 3 DEONICE: Moravski koridor dužine 112 kilometara donosi još bolji život za pola miliona ljudi!

Moravski koridor od Pojata do Preljine, koji povezuje istok sa zapadom, biće najmoderniji, najširi i prvi digitalni auto-put u Srbiji, dužine 112 kilometara! Osim toga, ovaj koridor doneće nove investicije, biće podsticaj razvoju turizma, što znači nova radna mesta i bolji život za pola miliona građana Rasinskog, Raškog i Moravičkog okruga!

Moravski koridor sastoji se od tri deonice Pojate-Kruševac (27,4 km), Kruševac-Adrani (52,03 km) u Adrani-Preljina (30,6 km). Auto-put se gradi za maksimalnu dozvoljenu brzinu od 130 km/h. Projektovano je da se izradi ukupno 11 petlji i 130 ostalih objekata (mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka i slično) i biće obuhvaćena regulacija vodotokova i izgradnja telekomunikacionog koridora.

U aprilu je otvoreno oko 17 kilometara prve deonice Moravskog koridora od Pojata do predgrađa Kruševca, a do kraja ovog meseca biće završeno još 10 kilometara auto-puta, i to od Makrešana do Koševa, čime će biti potpuno kompletiran, pa će se iz Beograda do grada na Rasini stizati za svega 90 minuta, pola sata brže nego dosad!

- Za skoro 80.000 ljudi koji žive u Kruševcu to je značajno. Zatim će se nastaviti sa ostatkom radova, deo po deo. Do kraja sledeće godine biće završena deonica Adrani-Preljina, čime će i Kraljevo biti priključeno na Moravski koridor. U isto vreme završićemo Moravski koridor do Trstenika i Vrnjačke Banje - naveo je nedavno na društvenim mrežama ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Goran Vesić.

foto: beta Milan Timotić, Beoinfo

Trajno rešenje poplava Regulisanje rečnih korita Radovi na Moravskom koridoru počeli su u decembru 2019. godine, a izvodi ih konzorcijum američke kompanije "Behtel" i turske "Enka". Ugovor je vredan blizu 800 miliona evra. Ovaj auto-put će, kako je ranije objašnjeno, trajno rešiti pitanje poplava, pošto će biti regulisani tokovi reka u ovom delu Srbije, a pre svega Južne i Zapadne Morave. U okviru projekta biće regulisana rečna korita u dužini od 68 kilometara.

foto: Rina

Moravski koridor spajaće auto-puteve Miloš Veliki i Beograd-Niš, odnosno dve petlje - Preljinu i Pojate. Na ovom potezu inače živi oko 500.000 ljudi i taj auto-put udahnuće novi život meštanima Kraljeva, Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Ćićevca, Varvarina, Stalaća i sva mesta u okolini.

foto: beta Milan Timotić, Beoinfo

Inače, Moravski koridor najmoderniji je i od postojećih auto-puteva u našoj zemlji je širi za 1,6 metara. Završetkom kompletnog koridora, koji je planiran za 2025. godinu, Srbija će dobiti prvi "pametni" auto-put.

- U budućnosti vožnja pametnim putevima pomoću napredne tehnologije biće lakša, jer će vozila moći da "čitaju" saobraćajne znake i usporavaju brzinu, pa tako vozači neće moći da voze prebrzo, već koliko je propisano. Ukoliko se desi saobraćajna nesreća, sva vozila koja nailaze automatski će usporavati brzinu kako se ne bi stvarale gužve i na taj način ćemo smanjiti broj saobraćajnih nezgoda i omogućiti komforniju vožnju - naveo je Vesić.

foto: Kurir

Činjenice Spaja auto-puteve Miloš Veliki i Beograd-Niš Deonice Moravskog koridora: - Pojate-Kruševac 27,7 km - Kruševac-Adrani 53,8 km - Adrani-Mrčajevci-Preljina 30,5 km

Moravski koridor biće pokriven vaj-faj mrežom kako bi vozači na panelima dobijali u realnom vremenu informacije o stanju na putu i upozorenja o udesima, nesrećama, magli..

Činjenice/ Moravski koridor - Moravski koridor biće dug 112 kilometara - imaće 118 mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, 11 petlji - gradi se za brzine od 130 km/h - vrednost koridora je 800 miliona evra - biće prvi pametni auto-put u Srbiji - iz Beograda do Kruševca će se stizati za 90 minuta - od Čačka do Niša stizaće se za najviše sat i po, a od Kraljeva do Niša za sat i 15 minuta

Rehabilitacija puteva Ulaže se u nekada zapostavljene delove Srbije Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je pre dva dana radove na magistralnom putu Zlatibor - Borova glava, koji se rehabilituje u dužini od 14 kilometara i prvi put od izgradnje pre tri decenije. Vesić je rekao da je ukupno u puteve u opštini Čajetina uloženo 870 miliona dinara, a ove godine 701 milion, da je namenski rađen put za Ponikve ka budućem aerodromu i 2,5 kilometara obilaznice oko Zlatibora, a da rekonstrukcija saobraćajnice od Zlatibora do Borove glave košta 556 miliona. On je dodao da je ovaj deo Srbije, pogotovu od Nove Varoši, dugo bio zapostavljen i da se danas sa ponosom može reći da se veliki novac ulaže u rehabilitaciju puteva, što znači "razvoj turizma, lokalnog biznisa, nove investicije, nova radna mesta i viši životni standard, podizanje BDP i Srbije".

Kurir.rs/ Mina Branković