AUSTRALIJSKI FARMERI NE ZNAJU ŠTA ĆE SA OVCAMA: Prepuni torovi, neće ih niko ni DŽABE!

Australija ima previše ovaca - to je procena mesne kompanije "Meat and Livestock Australia" (MLA). Ali, šta to tačno znači? Naime, prezasićenost ovčetinom u ovoj nama dalekoj zemlji dovela je do pada cena, a neki farmeri nažalost ubijaju ili poklanjaju svoje životinje, kako bi uštedeli na troškovima. Drugim rečima, više im se ne isplati da ih gaje - barem ne u tolikom broju. Cene ovčetine su pale za 70% u protekloj godini, na 1,23 dolara po kg, pokazali su podaci MLA.

- Australija je imala nekoliko veoma dobrih sezona poslednjih godina, što znači da je stado ovaca dostiglo 78,75 miliona grla: to je najviše od 2007. godine - rekao je jedan od analitičara u MLA, Tim Džekson.

Sa ovim rastom broja stada, odnosno grlo direktno su povezane padavine, zabeležene u poslednje tri godine posebno u regionima kao što su Novi Južni Vels i Viktorija. Padavine su, naime, idealne za uzgoj trave - pogodne za ishranu i uzgoj stoke.

- Što je više padala kiša i što je tržište duže ostajalo u pokretu, to je više nagnalo proizvođače da zadrže ovce koje bi inače eliminisali, a kao rezultat toga, broj životinja je nastavio da raste - rekao je za CNBC predsednik "Sheep Producers Australia", Endru Spenser.

Poljoprivrednici su u proteklom periodu videli ogroman pad profitabilnosti... Svakako, farmeri bi radije dali životinje besplatno, nego da ih ubiju, što i čine; ali, nema mnogo onih koji bi uzeli te ovce.

Očekuje se, pritom, da će stado ovaca u Australiji porasti za 23% u odnosu na 100-godišnji minimum zabeležen u 2020. godini, pokazala je statistika MLA. Shodno tome, prekomerna ponuda ovaca je snizila cene stoke, signalizirajući preokret u odnosu na neočekivani prihod koji su farmeri uživali pre tri godine.

Tada su cene ovčetine bile rekordno visoke.

Snižene cene su, dodaje CNBC, dvostruki udarac za farmere, koji sada moraju duži vremenski period da hrane ogromna stada ovaca, iako su se vremenske prilike ove godine pogoršale. Australijski meteorološki biro je nedavno konstatovao najsušniji septembar u istoriji, a suvo vreme i dalje ne popušta.

Takođe, Biro je u novembru upozorio da će se El Ninjo - klimatski okeanski fenomen - nastaviti svoj intenzitet i da je vrlo verovatan snažan pozitivan IOD (Indian Ocean Dipole), što sugeriše da će narednih nekoliko meseci i dalje biti relativno vruće i suvo.

Loše vremenske prilike će, generalno, smanjiti zalihe hrane. Kao rezultat toga, farmeri pokušavaju da smanje svoja stada ovaca, što može uključivati slanje stoke u klanice i fabrike za preradu mesa.

Kurir.rs/Telegraf Biznis