"BAKO, OŠ‘ TI MENE OTROVAT'?" Dalmatinci ogorčeni posle kupovine u popularnom marketu, dedu razbesnela reakcija prodavačice (FOTO)

Bako, oš‘ ti mene otrovat? - pitanje petogodišnje unučice šokiralo je Sanju Petrašević u nedelju ujutru, kada je svojoj miljenici servirala doručak.

Dve krofne, one američkog stila s rupom u sredini, posute rozim i šarenim mrvicama, koje su deci posebno primamljive, u trenu su se, umesto slasnog zalogaja, pretvorile u opasnost po život devojčice.

Krofne nisu bile posute slatkim mrvicama, već pune buđi.

- U nedelju ujutru, 19. novembra u Arbaniji, u prodavnici popularnog trgovačkog lanca, kupio sam krofne za unučicu, a prodavačica ih je uredno, sa štipaljkama, stavila u kesicu. Dve od četiri krofne na polici! Bio je to dan nakon državnog praznika, kada su sve prodavnice bile zatvorene.

Nalepila je cenu i oznaku proizvoda na kesici, uredno sam to platio 1,5 evra i doneo kući supruzi da ponudi detetu. No, mogao sam svoju unuku nesvesno i otrovati, pa umesto da imamo mirnu nedelju, mogli smo biti u bolnici, na hitnoj pomoći, da mala nije videla nešto zeleno među šarenim mrvicama – događaj kojih ih je poprilično uznemirio i razljutio prepričava Petar Petrašević, u neverici jer su mu prodali prehrambeni artikal koji je, kako smatra, opasan za život.

- Krofne su bile pune zelenih tragova buđi, nisam mogla da verujem šta su nam dali i naplatili – kaže baka Sanja, dok se deda Petar zbog spornih krofni vratio u samoposlugu.

- Na pecivu su se videle i dlačice buđi, ma užas. No, kada sam ponovo došao u prodavnicu, predstavio sam se prodavačicama, dao im na uvid i moju ličnu kartu, one su se izvinile, ali jedna od njih me mrtva-hladna pitala "Šta hoćete, mi smo samo radnice?".

Ispalio sam tad, pa ako si i "samo" radnik, dužan si pogledati da li je proizvod koji prodaješ jestiv - ogorčeno će deda Petrašević.

- Ovde nije reč o novcu, o povratu evra i po što su nam ponudili iz trgovačkog lanca, već o tome da nas ne smeju trovati, treba da prodaju ispravne artikle. Samo mi je žao što ih odmah nisam prijavio sanitarnoj inspekciji, odneo njima te buđave krofne. Supruga ih je bacila u smeće.

Hrvatski mediji nazvali su i odgovorne u lancu trgovine koji su se izvinili, nudili povrat novca, ali kako kažu nije u tome poenta. Ne treba ni kažnjavati radnice, ne daj bože da bi ikome trebalo dati otkaz, već samo upozoriti! Želeli su da upoznaju javnost s ovim slučajem, jer kako kažu, svi zajedno moramo znati što jedemo.

- Pa zna se kako svi reagujemo tek kada za sve bude kasno, kada neko umre! Treba delovati preventivno, treba upozoravati, bez obzira o kom domenu svakodnevnog života je reč. Pa ovde je bio u pitanju dečji život! Ima li što vrednije od toga?! - dopunjava bračni par priču o "pokvarenim" krofnama.

Odgovorni iz trgovinskog lanca izvinili su se pisanim putem ovim kupcima sa Čiova zbog neugodnosti.

Kurir.rs/Slobodna Dalmacija