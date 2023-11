ZA POLJOPRIVREDU OPREDELILI 350 MILIONA €: Novac dobili svi u lancu prerade od firmi do malih proizvođača

Za poljoprivredu je samo tokom ove godine Banka Inteza opredelila ukupno 350 miliona evra, rekao je predsednik Izvršnog odbora Darko Popović, na skupu "Prosperitet poljoprivrede uz podršku Intesa Sanpaolo" na Sajmu vina "Vinska vizija Balkana".

On je istakao da je to novac koji je opredeljen za sve - od individualnih poljoprivrednih gazdinstava do firmi u višem lancu prerade i da banka ima servisni model za poljoprivredu i ljude koji su posebno obučeni za rad sa klijentima u tog grani privrede zbog njihovih specifičnih potreba.

- Podrškom sajmu vina dokazujemo da nismo samo najveća finansijska podrška poljoprivredi i privredi Srbije, već i važan most koji povezuje privredu Srbije i Italije kao važnog partnera Srbije - rekao je Popović.

foto: Nemanja Nikolić

On je dodao da su prisustvovali i na sajmu poljoprivrede gde su doveli klijente iz Italije.

Direktor Sektora za agrobiznis Divizije Banka dei Teritori grupe Inteza Sanpaolo Masimilijano Katoci naveo je da učešće banke na ovom sajmu potvrđuje da znaju da prepoznaju prilike i da se približe kompanijama na domaćim i internacionalnim događajima.

- Ovo je prilika da podstaknemo održavanje sastanaka između italijanskih i inostranih kompanija prisutnih na sajmu, kreiramo nove međunarodne poslovne prilike i podržimo Made in Italy koncept u svetu - rekao je Katoci.

kurir.rs