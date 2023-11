"UPIS U KATASTAR NIKADA BRŽI, NEMA VIŠE VIŠEMESEČNIH ČEKANJA!" Vučetić iz RGZ otkrio: Dobijate podršku profesionalnih korisnika

Upis u katastar od 4. novembra moguć je isključivo digitalnim putem, uz stručnu podršku profesionalnih korisnika - advokata i geodetskih organizacija, saopštio je Republički geodetski zavod.

Kako se navodi, na taj način Republički geodetski zavod obezbeđuje efikasan upis u katastar, uz proveru ispravnosti dokumenata od strane profesionalnih korisnika, bez odlaska u katastarske službe.

Darko Vučetić, direktor Sektora za razvoj i inovacije Republičkog geodetskog zavoda, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je govorio o novom načinu upisa u katastar.

- Procedura je sledeća. Do sada, recimo da sam ja nasledio neki stan u Kuršumliji, morao bih da odem na bus i na šalter RGZ u Kuršumliji da podnesem zahtev. Danas to se radi isključivo novim zakonskim rešenjem preko profesionalnih korisnika. Odete u bilo koju advokatsku kancelariju koja ima ugovor sa RGZ i predate svu dokumentaciju koju imate i na licu mesta će te dobiti svu pravnu pomoć odnosno reći će vam da li imate sve potrebne papire neophodne za upis. To se pošalje RGZ-u i to se brzo reši kao što rešava i ove notarske predmete - rekao je Vučetić i dodao:

foto: Kurir televizija

- Ako nekim slučajem nemate sve potrebne papire za upis u katastar ili recimo neki od papira nije original. Onda više ne gubite vreme čekajući mesec ili dva da se to proveri, već vam profesionalni korisnik odma kaže i pomogne vam da pribavite te potrebne papire i onda se sve brzo reši.

Voditeljka Anastasija Čanović se nije složila sa rečima Vučetića, navodeći da prakssa nije pokazala da se upis u katastar brzo rešava.

- Kakva je praksa za notorske poslove? Ovde je od 2018. godine uvedena profesionalizacija i digitalizacija za nove predmete. Ljudi nemaju problem sa ta tri dana. Ono našta vi mislite su predmeti koji imaju papire i isprave od pre 30 godine odnosno od pre 2018. godine pa unazad. Takvi predmeti zahtevaju izuzetnu stručnost - rekao je Vučetić.

foto: Kurir televizija

Vučetić je potom otkrio na koji način će profesionalni korisnici pomoći građanima.

- Postoji jedan veliki jaz između građana i nas koji to upisujemo. Od 2020. godine do danas je 6 puta povećan broj pitanja građana jer su zbunjeni. Pitanja poput šta treba da radim i šta treba da pribavim. RGZ-u je zakonom zabranjeno da daje savete i instrukcije, a pogotovo onima na šalteru. Nama na šalteru rade kolege sa srednjom školom koji primaju te predmete i zavode ih. Ljudi dolaze sa velikom količinom papira i sa pitanjima šta treba da rade baš na šalter. Oni ga iz najbolje namere posavetuju, ali dok se profesionalno ne uđe u taj predmet. Ne možete da date savet tom čoveku. Onda on ulazi u neki problem misleći da je sve rešeno i da mu je potrebno još to i to. Zato je ova profesionalizacija i uvođenje profesionalnih korisnika jako bitna. Baš će tu na tih 4.000 šaltera moći tačno da vidi šta mu je još potrebno i šta treba da se pošalje katastru.

foto: Kurir televizija

Građani će morati da plate uslugu advokata ili geodetske organizacije. A, tarifa advokata je precizna i predviđa iznos od 24.750 dinara za podnošenje zahteva u katastar, bez obzira da li je reč samo o jednostavnoj dopuni podataka ili komplikovanijoj „papirologiji“.

U praksi je, kako nam potvrđuju advokati, moguć dogovor sa strankama, pa u slučaju jednostavnih procedura i ova tarifa biva niža.

- Prvo da napomenem da taksa za RGZ ne postoji odnosno ona je nula. Da dam primer, danas se neko probudio i hoće da upiše neku nepokretnost u katastar koju je recimo otkupio pre 40 godina. On je imao 15 dana rok prema zakonu. Država je 3 puta pomerala taj datum krajnjeg roka i na kraju smo odlučili da ne limitiramo taj rok i da ne kažemo kada je kraj. Već da omogućimo građanima da ostvare svoja prava o nepokretnostima. To pitanje koliko košta da vam se reši problem je pitanje onih koji žele da sačuvaju onaj stari koruptivni model. Jer onog trenutka kada dođe građanin jer ima problem, a 40 godina se nije upisao, dakle postoji neki problem. Mogu da ga lažu da je neefikasan katastar, pa onda piše upravnom sudu, pa ustavnom i to onda traje 10 godina. Potroši čovek hiljade i hiljade evra i na kraju ne reši problem. Ovako će ga rešiti, a ta taksa od 24.750 dinara. Vi tu plaćate profesionalnu uslugu - rekao je Vučetić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

04:04 OVAJ ZAKON OLAKŠAVA UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR Vučetić o prednostima izmene Zakona o izvršenju: To je CILJ INICIJATIVE