DUPLIRANA TAKSA ZA UPIS U KATASTAR: Koliko će nas koštati onlajn upis nepokretnosti, elektronski šalter skuplji od običnog!

Od nedavno građani dokumentaciju i zahteve katastru podnose isključivo onlajn, preko takozvanih profesionalnih korisnika - advokata i geodetskih organizacija. To je donelo i nove troškove, jer, sada uz taksu koju plaćamo RGZ-u, moramo da platimo i uslugu advokata ili geodete. A taj iznos - nije mali.

Za svaki promet nepokretnosti – bilo da se kuća, stan ili zemljište prodaju, poklanjaju, nasleđuju – javni beležnici u roku od 24 sata šalju katastru svu potrebnu dokumentaciju za upis u katastar, koji ima rok od pet dana da tu promenu upiše. Građani u tim situacijama više ne odlaze na šalter RGZ.

Svi ostali, koji na šaltere RGZ odlaze da bi u katastar upisali neupisane stanove iz otkupa, legalizovali nelegalizovane, upisali nedostajući JMBG vlasnika nekretnine, podnosili žalbe na već doneta rešenja, registrovali spajanje parcela… od sada su pravi šalter zamenili onim – elektronskim.

Da bi došli do elektronskog šaltera, potrebni su im takozvani profesionalni korisnici – advokati i geodetske organizacije.

- Sve zahteve koje su građani do sada podnosili na šalterima katastarskih službi, od 4. novembra podnosiće se isključivo digitalno i to preko profesionalnih korisnika – advokata i geodetskih organizacija - oglasio se RGZ saopštenjem.

Ono što u saopštenju, međutim, nije pomenuto je – da će tada morati da plate uslugu advokata ili geodetske organizacije.

A, tarifa advokata je precizna i predviđa iznos od 24.750 dinara za podnošenje zahteva u katastar, bez obzira da li je reč samo o jednostavnoj dopuni podataka ili komplikovanijoj „papirologiji“.

U praksi je, kako nam potvrđuju advokati, moguć dogovor sa strankama, pa u slučaju jednostavnih procedura i ova tarifa biva niža. Ono što je za građane sigurno, to je da će imati dva troška propisane takse za posao vezan za katastar i trošak usluge advokata ili geodetske organizacije, već u zavisnosti šta je osnov za upis u katastar.

U PONUDI VIŠE OD 3.400 ADVOKATA

Na sajtu Republičkog geodetskog zavoda, na listi profesionalnih korisnika, su kontakti tačno 3.406 advokata i 679 geodetskih organizacija. Preko njih će građani pristupati e-šalteru katastra, umesto onom pravom, za šta su do sada zakazivali termine.

Upis u katastar elektronskim putem predviđen je još Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova iz 2018. godine.

On je predviđao potpuni prelazak na digitalni sistem počev od 31. decembra 2020. godine. Usled epidemije kovida 19 to je prolongirano sve do danas.