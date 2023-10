SARA JE AMERIČKI SAN HOLANDSKIM: Ono što je na napisala u postu izazvalo polemiku, sakupila milion i dvesta huljda lajkova

„Američki san je mrtav. Dobro došli u holandski san. Voziti se biciklom na posao pored kanala ujutru, ispijati kapućino s prijateljima u nekom preslatkom kafeu, bezbrižno uživati u javim događajima, koristiti redovan javni prevoz, putovati za vikend u obližnje države i osećati se sigurno kod kuće…“, piše u postu Sare Randal na profilu „Sara in the Netherlands“ na Instagramu. Sara je inače Amerikanka, fotografkinja i menadžerka društvenih mreža, a živi u Amsterdamu.

Uz jesenju objavu o svom životu u živopisnom evropskom gradu, Sara piše:

„Napustila sam američki san pre više od godinu dana i nisam se ni osvrnula. Tako sam zahvalna što sam imala priliku da se preselim u Holandiju. U njoj se osećam kao kod kuće na poseban način.“

Ovaj Sarin post ima gotovo milion i dvesta hiljada lajkova, a njen profil zumira i slavi svaki ugao ovog evropskog grada, običan život, vožnju bicikla, svaki kanal… I to je holandski san devojke koja ume da uoči razliku između stremljenja dva sveta.

Drugi reditor smatra da je holandski san ovo: „Zaraditi 70.000 godišnje, imati lepu kuću u lepom kraju sa baštom i raditi 36 sati nedeljno. Ići na italijansko jezero Garda/u Toskanu ili na francusku Azurnu obalu svakog leta sopstvenim karavanom, a zimi na skijanje u Austriji.“

„Dodajte posao na biciklističkoj udaljenosti (znam danas prilično opšte, ali..), odmor svakog leta u istom kampu. Nikada ne propustite popust/ nikada ne plaćati punu cenu. Osećajte se kao da ste bolja osoba od svog komšije/porodice/prijatelja“, napisao je očito reditor iz Holandije.

A evo još nekih definicija „dosadnog“ holandskog sna koje su se nanizale u nastavku.

„Raditi četiri dana u nedelji. Pristojna plata. Pristojna kuća. U nedelju operite auto i podrežete živu ogradu.“

„Iskreno, holandski san je verovatno prilično dosadan. Mnogi ljudi ovde su srećni što su dobro. Ok posao, ok kuća, obično dvoje dece. Ponekad je zahtevati nešto drugačije od toga izazov.“

„Slažem se da je holandski san veoma dosadan, ali u isto vreme mislim da smo u veoma privilegovanoj poziciji da možemo da procenimo da je dosadan.“

„Upoznate nekoga u srednjoj školi, završite fakultet, živite zajedno u svojoj kući, imate dvoje ili više dece, imate pristojne poslove, ostarite zajedno, odete u penziju. Povremeno idete u južnu Francusku i skijate u Austriji jednom godišnje. Ono što volim kod holandskog sna jeste da je to veoma lako postići (do stambene i klimatske krize). Ovde se ne postaje milioner. Međutim, postoji velika nejednakost između različitih grupa. Srednja klasa sada oseća posledice svih kriza u kojima se nalazimo. Biće mnogo teže ostvariti „holandski san“, napisao je jedan reditor, dok drugi zaključuje: „Prokletstvo, zvuči lepo. U najmanju ruku, to je realnije od američkog sna“.

Čini se da je posredi trend u stilu življenja, pa valja saznatii šta o holandskom snu misle ljudi na Reditu, posebno oni iz Holandije. I zaista, holandski san je veoma običan: imati dobar život i dosta vremena van posla za uživanje u tom životu.

Jedan reditor je napisao da je holandski san „Kuća, drvo, životinja“, na šta je dobio komentar: „Ovo je jednostavno najbolji rezime i takođe zapravo mnogo govori. Šta želite za svoju budućnost? Jednostavno: kuću, drvo, životinju.“

Kurir.rs/Nova