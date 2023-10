ISPOVEST ANDRIJE KOJI 4 GODINE RADI U HOTELU U SLOVENIJI: Dobio bakšiš 500 evra, a plata zavisi od OVOGA! Otkrio i šta je NAJGORE!

Studentska zarada u ugostiteljstvu u Sloveniji iznosi 1.230 evra. Kada se odbije smeštaj koji košta od 100 do 150 evra i osiguranje čista mesečna zarada bude oko 800 do 850 evra, kaže za Kurir Andrija N. (24) koji je 2019. godine prvi put otišao u Sloveniju preko fakulteta.

- Moj odlazak u inostranstvo je tada bio lakši jer je fakultet prikupljao sva neophodna dokumenta. To bje bila praksa koja je trajala tri meseca, ali nakon koje je ugostitelj mogao da ti ponudi i ugovor da ostaneš da radiš u hotelu. Od papira je potrebna potvrda da nisi osuđivan, prevod diplome, fotografija za vizu - navodi Andrija.

Prvi hotel u kom je on radio bio je u mestu koje ima izlaz na more, a reč je o državnom lancu hotela.

foto: Profimedia

- Oni su nam obezbedili smeštaj koji smo mesečno plaćali 150 evra ako smo sami u sobi, a ako imamo cimera onda je 100 evra što stvarno nije mnogo. Ja sam odabrao da živim sam pa sam plaćao 50 evra više. Studentska plata mi je bila bruto 1.230 evra, ali kada se odbiju troškovi onda ostane oko 850 evra. Ipak, i to zavisi od toga da li si radio za praznike, nedelje koje se više plaćaju, da li si radio dvokratno i više puta u toku dana se vraćao na posao. Sve se to više plaća - objašnjava naš sagovornik i dodaje:

- Znam da to nije mnogo u odnosu na Beograd gde su plate u ugostiteljstvu možda i veće, ali meni se sve to svidelo i ja sam odlučio da tamo ostanem dve godine. Što se tiče gostiju obično su dolazili slovenski penzioneri ili porodice s decom jer je mesto mirno. Posle njih tu su Austrijanci, Italijani, Hrvati, a od Srba najviše ima Beograđana, Novosađana i Kragujevčana.

Ipak, kaže da zaposleni u kuhinji nisu dobijali bakšiš.

- Gotovo da ga nije bilo, ali smo se ubrzo snašli. U restoran smo stavili kasicu prasicu i tamo se dešavalo da neko ostavi i neku veću sumu. Sećam se da sam za jednu letnju sezonu uzeo 500 evra bakšiša. Što se tiče konobara bakšiš mogu da uzmu ako znaju sa gostima i ima dobre zarade čak i ako ne radiš u nekom luksuznom hotelu ili restoranu. Ako znaš kako da postupiš sa gostom izvući ćeš sigurno bakšiš. Ono što je meni bilo zanimljivo je da Italijani i Slovenci nikada ne ostavljaju bakšiš - kaže Andrija kroz smeh i dodaje da najveće zarade budu od Nemaca i Austrijanaca, pa nekada i Srba.

foto: Shutterstock

- Sve u svemu uživao sam u poslu, voleo sam da spremam večeru za 300 ljudi i meni to nikada nije bio problem. Međutim, kako su troškovi bili sve veći rešio sam nedavno i da se preselim u Ljubljanu pre svega kako bih imao veću platu, a i za četiri godine sam stekao iskustvo. Generalno je dosta lakše naći posao sada i lakše se dobija viza nego kada sam ja prvi put dolazio. Svaki poslodavac nudi vizu, ali onaj ko planira dolazak treba da zna da su cene smeštaja paprene - ističe Andrija.

- Sada u Ljubljani imam 1.500 evra plate plus obrok i prevoz, međutim, jedva sam našao sobu i to za 370 evra. Dakle, plaćam smeštaj i plus 100 evra dajem za račune. Ljudi neka sami procene da li se onda moja rada isplati ili ne. Život u Sloveniji je prelep. Zelena zemlja, nigde papirića, pikavca na ulici. Naši ljudi dolaze ovde da odrade sezonu ili da ostanu duže, ali cene su katastrofalne. Sve je skupo! Primera radi 10 komada jaja košta oko 3,5 evra. Ako nađeš neku akciju za 1,5 evra ti si na konju, ali inače je sve jako skupo. I pored svega toga ja sam zadovoljan kako sam se snašao i kakvo sam iskustvo stekao jer mi je to na početku bio i primarni cilj. Kroz rad se najbolje uči, a na ovakakv način mlade osobe najbolje mogu da se osamostale da ne zavise od roditelja i da razađuju za sebe. Svaki trud se kad-tad isplati - poručio je Andrija.

Kurir.rs/ A. Kocić