TOPLA JESEN MAMI NA PUTOVANJA! U Srbiji popularne banje i planine, Budimpešta najeftinija, a evo koja je NAJTRAŽENIJA destinacija

Iako se leto kalendarski završilo, sunčano i toplo vreme navelo je ljude da razmišljaju o tome gde će putovati ove jeseni. Koje su to destinacije popularne i da li je došlo do poskupljenja cena, istraživala je Natalija Popović.

Godišnji odmori su gotovi, mnogi su se vratili svojim uobičajenim rutinama, a turističke agencije i dalje rade punom parom. Najave meteorologa da je pred nama natprosečno topla jesen, inspirisale je neke naše sugrađane da otputuju, dok će drugi zbog obaveza ipak ostati kod kuće.

Kao i prošle godine, naši građani se tokom jeseni odlučuju da obiđu brojne evropske gradove poput Beča, Budimpešte, Praga i Amsterdama, ali i tropske destinacije kao što su Egipat i Tunis. Iz turističke agencije ističu da su ove godine popularni topliji krajevi Evrope, posebno Portugal.

- Trenutno je najpopularnija destinacija Lisabon, imamo ga u ponudi u dva termina novogodišnji i jesenji u novembru. Pored Lisabona budući da je sad jednostavno da se dođe, ima direktna linija, izdvajamo Andaluziju, sicilijansku turu koja obuhvata veliki deo Sicilije i obilaska njenih znamenitosti i standardno su popularne destinacije poput Amsterdama ili Istambula - kaže Dejan Bukarica, menadžer turističke agencije.

Što se tiče cena aranžmana, one su poskupele u odnosu na prošlu godinu. Pa su tako putovanja koja uključuju autobuski prevoz skuplja su za 10 do 15 odsto, dok su ona sa avio prevoza skuplja i do 20 odsto. Najeftinija u ponudi agencija je za sada Budimpešta, gde za tri noćenja treba izdvojiti 109 evra.

Kada je reč o našoj zemlji, najpopularnije su Vrnjačka banja i Sokobanja, ali planine poput Zlatibora, Kopaonika i Tare.

- U ovom periodu godine nemamo tako velika interesovanja za putovanja po gradovima u Srbiji, to će krenuti negde oko Nove godine kada imamo veliku migraciju stanovništva između velikih gradova. Dakle ljudi iz Beograda odlaze u Novi Sad, Niš, Kragujevac, sve to vezano ipak za novogodišnju noć, praznik ei sadržaje koji će ti gradovi obezbediti za doček Nove godine - kaže Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA)

Dok nekim ljudima uopšte nije potreban razlog za putovanje, drugi pak imaju neki motiv da istražuju nove gradove i kulture. Bez obzira na to da li se ove jeseni odlučite na neku evropsku metropolu ili banju u Srbiji, promena sredine biće jednako lekovita kako za dušu tako i za telo.

