"SRBIJA JE U OZBILJNOM PROBLEMU ZBOG JAČANJA DINARA?!" Ekonomista izneo računicu: Ovo je PRAVA VREDNOST naše valute

Mahmud Bušatlija, savetnik za investicije i razvoj, gostovao je u emisiji Puls Srbije, gde je govorio o ekonomskoj situaciji u Srbiji i novim poskupljenjima.

- Ako vi kažete da mi imamo jeftiniju struju. To ne znači da su oni bolji objektivno za nas. Ako hoćemo da se uporedimo sa okolinom, moramo da stavimo tu cenu u kontekst zarade. Dakle, ako mi imamo istu cenu derivata kao Slovenci. Moramo pogledati kolika je razlika u plati. Oni imaju 2 do 2 i po veću prosečnu platu nego mi. To što će oni potrošiti isto para za benzin kao i mi govori nam da smo u jednoj vrlo lošoj situaciji. Mi moramo da se merimo sa ostalima kroz kupovnu moć, a ne sa BDP-om - rekao je Bušatlija i dodao:

SRBIJA JE U OZBILJNOM PROBLEMU, DINAR JAČA IZ DANA U DAN! Ekonomista izneo računicu: Ovo je PRAVA VREDNOST naše valute

- Sa druge strane mi imamo ozbiljan problem gde iz dana u dan dinar ojačava po malo. Ja ne vidim tu ekonomiju koja stoji iza dinara da on bude sve jači i jači. I onako se ponaša poslednjih 15 godina kao da je potpuno vezani za evro. Što je vrlo opasno jer ako se vi stalno kačite za jednu valutu onda je to kao u Crnoj Gori. Oni nemaju svoje pare nego euro, a mi imamo svoje pare, ali euro određuje naše pare, a ne naša ekonomija. To ne prikazuje pravu sliku. Kada izračunate koliki bi dinar trebalo da bude sada, to bi bilo 150 dinara za 1 evro, ako ne i više.

