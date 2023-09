KINA VAŽAN PARTNER SRBIJE: Vesić: Strateški cilj nam je ulazak u EU, ali nastavićemo da negujemo svaku vrstu saradnje s Pekingom!

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić izjavio je u Kini da je strateški cilj Vlade Srbije punopravno članstvo u EU, ali da će Srbija nastaviti da neguje plodnu političku i ekonomsku saradnju sa tradicionalnim prijateljima, među kojima je i Kina.

Vesić je, u obraćanju na Globalnom forumu održivog transporta u Pekingu, izrazio zahvalnost na izuzetnoj saradnji koju Srbija ima sa Kinom u oblasti infrastrukture, kao i za podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije i istakao da je saradnja dve zemlje na istorijskom nivou.

On je naglasio da se neki od najvažnijih projekata realizuju upravo sa kineskim partnerima, poput izgradnje obilaznice oko Beograda, Fruškogorskog koridora, izgradnje deonice Preljinaâ Požega, kao dela auto-puta Južni Jadran, kojim se ostvaruju veze Srbije i Crne Gore, ali i izgradnja Dunavskog koridora.

- Sa kineskim partnerima realizuje se i projekat "Čista Srbija", čija je vrednost 3,5 milijardi evra, a u okviru kojeg će 2,3 miliona ljudi u Srbiji dobiti kanalizaciju - dodao je Vesić.

Ministar je podsetio da je, u saradnji sa kineskim partnerima, izgrađena je i rekonstruisana brza pruga Beograd - Novi Sad, za brzine do 200 kilometara na čas, ukupne dužine 75 kilometara, navodeći i da su radovi na izgradnji brze pruge Novi Sad-Subotica i do granice sa Mađarskom u toku.

Vesić je rekao da je u planu i povezivanje pruge od Niša do Skoplja i dalje ka Solunu, kao i od Niša do granice sa Bugarskom, dok će brza pruga od Beograda do Niša biti dodatno izgrađena, uz pomoć bespovratnih sredstava EU.

Podsetio je da se u Srbiji trenutno gradi i rekonstruiše više od 130 kilometara železničkih pruga i da je do sada rekonstruisano više od 860 kilometara, što će, prema njegovim rečima, doprineti da Srbija bude umrežena sa svim važnim železničkim centrima regiona i Jugoistočne Evrope i na pravi način iskoristiti svoj povoljan geografski položaj.

- Bez obzira na stepen njihove razvijenosti, sve zemlje ulažu napored kako bi smanjile emisije štetnih gasova i obezbedile što više električnih automobila. Zato je značajno što Srbija unapređuje auto-puteve opremom koja bi bila spremna za promene koje se dešavaju u svetu - ocenio je Vesić.

