NEMA RAZLOGA ZA BRIGU Živković: Kostolac B3 je u potpunosti bezbedan, EPS spreman za grejnu sezonu

Dušan Živković, vršilac dužnosti generalnog direktora Elektroprivrede Srbije demantovao je informacije koje su se nedavno pojavile, a koje tvrde da gradnja novog bloka u Kostolcu kasni, kao i da se forsira njegovo puštanje u rad i time ugrožava zdravlje građana.

- Građani ne treba da brinu oko bilo čega kada je u pitanju njihovo zdravlje i bezbednost. Kostolac B3 je blok koji će biti urađen po svim tehničkim normama i standardima, a ja to mogu da garantujem iz perspektive inženjera i nekoga ko je aktivno učestvovao u puštanju mnogih blokova. Svi sistemi koji su predmet trenutnih proba i testiranja rade se pažljivo jedan po jedan, poštujući tehničke norme. Verujemo da ćemo nakon završetka svih ispitivanja doći u situaciju da taj blok nesmetano pustimo u rad - rekao je on.

Osvrnuo se i na ispravnost čitavog sistema, tvrdeći da su dosadašnje probe prošle uspešno.

- Kada je u pitanju ovaj generalno kompleksan sistem za upravljanje blokom, neophodno je uraditi sve potrebne procedure i tehnička ispitivanja kako bi blok bio spreman za mrežu. To ne treba dovoditi u pitanje, a siguran sam da će i država i inženjeri koji rade tamo u tome istrajati. Ono što je možda najznačajnije u ovom trenutku jeste da je završena potpala kotla i da je jedna od važnijih proba na bloku urađena uspešno, tako da sam siguran da će nastavak aktivnosti ići u pravom smeru-navodi.

Živković je skrenuo pažnju i na ekološki aspekt bloka B3, tvrdeći da su preduzete sve mere zaštite životne sredine.

- Sve mere zaštite životne sredine u tom bloku su preuzete i sva postrojenja, i postrojenje za smanjenje sumpor dioksida i azotnih oksida i čestica biće u funkciji i garantovati mere predviđene zakonom u smislu njihovih emisija.

Na pitanje o početku izgradnje B3 i očekivanja kineskog izvođača radova, Živković je rekao kako sve ide po planu.

- Izgradnja bloka 5 počela je pre pet do šest godina jer je igradnja bloka na toj lokaciji zaista zahtevala ovo vreme. Imali smo jedan čudan period energetske krize i kovid, ali smo prevazišli to. U toku je puštanje pojedinačnih sistema, tako da predviđamo da bi možda krajem meseca ili početkom sledećeg bili u situaciji za prvi izlazak bloka na mrežu. Naravno, to ne znači puštanje bloka već nastavak ispitivanja sistema, ali u jednom potpuno drugom režimu. Verujem da ćemo uspeti da ispoštujemo sve procedure do tada - navodi on.

Uverio je građane i kako je EPS u potpunosti spreman za početak zimske grejne sezone.

- Planirani remonti su urađeni, polako se svi blokovi vraćaju na mrežu, tako da smo spremni za zimu kada je proizvodnja električne energije u pitanju. I deponije i akumulacije su na visokom nivou, tako da ulazimo spremni u zimsku sezonu i naše građane ćemo sigurno snabdevati i tokom ove grejne sezone. U ovom periodu ne očekujemo nikakve izazove i pokrićemo sopstvene potrebe - ističe Živković.

